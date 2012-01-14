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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

ضیایی به مهر خبر داد:

اعلام ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در بهمن

اعلام ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در بهمن

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی از ظرفیت پذیرش در این دوره خبر داد.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 13 بهمن 90 در 24 رشته برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پس از آن آزمون شفاهی در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار خواهد شد و در نهایت نمرات مجموع شفاهی و کتبی برای پذیرش نهایی اعمال می شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: 520 نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 323 نفر در دوره های فوق تخصصی پزشکی پذیرفته خواهند شد.

کد مطلب 1508879

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