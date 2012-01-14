اعلام ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در بهمن

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کتبی بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 13 بهمن 90 در 24 رشته برگزار می شود.

وی اضافه کرد: پس از آن آزمون شفاهی در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار خواهد شد و در نهایت نمرات مجموع شفاهی و کتبی برای پذیرش نهایی اعمال می شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: 520 نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 323 نفر در دوره های فوق تخصصی پزشکی پذیرفته خواهند شد.