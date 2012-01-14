آمل در اربعین حسینی غرق در عزا و ماتم است

به گزارش خبرنگار مهر، در اربعین حسینی، هیئتهای عزاداری در معابر منتهی به حرمهای امامزادگان (ع) از جمله صحن و سراهای حرمهای مطهر امامزاده ابراهیم و امامزاده عبدالله (ع ) سوگواری کردند.

همچنین مساجد، تکایا و هیئتهای عزاداری در شب اربعین نیز شاهد حضور انبوهی از اقشار مختلف اعم از پیر و جوان، زن و مرد و نوجوانان و خردسالان را در خود جای داده بود که با عشق زایدالوصفی به این اماکن آمده تا یاد و خاطره حماسه حسینی را زنده نگه دارند.

شور حسینی در جای جای شهرستان آمل، در ایام اربعین امام حسین (ع) به چشم می خورد و نوای یا حسین (ع) و ابوالفضل (ع)به همراه صدای حزن انگیز طبل و سنج در فضای شهری و روستای این شهرستان طنین انداز شده است.

دسته سینه زنان سیاه پوش، در قالب هیئتهای عزادار در خیابانهای منتهی به مساجد، حسینیه ها و مقابرامامزاده های شهرها و مناطق روستایی آمل، دستهای عشق و ارادت را بر سینه می کوبند و بر مظلومیت شهدای کربلا اشک ماتم می بارند.

تعدادی از جوانان دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، با برپایی ایستگاههای صلواتی در تعدادی معابر عمومی شهرهای مازندران و توزیع چای، خرما و شیر بین مردم و عزاداران حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران فداکار خود نشان می دهند.

برخی از شهروندان آملی، بر اساس یک سنت دیرینه برای نشان دادن ارادت خود به ساحت حضرت سید الشهدا (ع) در منازل خود اقدام به برپایی مجالس سوگواری کردند.