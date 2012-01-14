مدیرکل دامپزشکی البرز از بزرگترین نمایشگاه پرندگان زینتی در خاورمیانه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر برایی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان البرز به همراه جمعی از همکاران این اداره از بزرگترین نمایشگاه پرندگان زینتی و کمیاب در خاورمیانه بازدید کرد.

این مسئولان از پارک پرندگان چهارباغ که از مجموعه های دیدنی گردشگری در استان البرز و کشور است، بازدید کردند و از نزدیک با توانایی ها این مجموعه آشنا شدند.

پارک پرندگان چهارباغ واقع در شهرستان ساوجبلاغ با مساحتی حدود ده هزار متر مربع سالن سرپوشیده، بیش از پنج هزار پرنده نادر از 65 کشور جهان را در خود جای داده است.

در این بازدید، راد مسئول پارک پرندگان چهارباغ در خصوص مسائل و مشکلات موجود صحبت کرده و مواردی را یادآور شده است.

همچنین مدیرکل دامپزشکی استان البرز در زمینه کمک به رفع مشکلات مطروحه اعلام همکاری کرد و در این خصوص، قول مساعدت داده است.