به گزارش خبرنگار مهر، تیم انتهای جدولی رقابت‌های این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور که برای دومین بار حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند، در ادامه تلاش خود برای بقا در رقابت های لیگ برتر بسکتبال باید در هفته هجدهم در خانه و در حضور هواداران قمی برابر تیم بسکتبال شرکت ملی و حفاری ایران قرار بگیرد.



در دیداری که روز پنجشنبه بیست و نهم به میزبانی جهش ترابری قم برگزار شد، شاگردان سید‌عباس آقاکوچکی در یکی از مهمترین بازی های خانگی خود در حضور تماشاگران مشتاق قمی میزبان تیم حفاری اهواز خواهند بود که باید تلاش کنند موقعیت خود در جدول رده بندی لیگ برتر با بهبود ببخشند.



این مسابقه در حالی پنجشنبه این هفته در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد که شاگردان آقاکوچکی در تیم راه‌وترابری قم قصد دارند بعد از نشان دادن توانمندی‌های خود در جدال هفته شانزدهم مقابل تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی بندر امام، در هفته هجدهم چهارمین برد این فصل خود را کسب کنند.



جهش ترابری قم در حالی در خانه میزبانی تیم حفاری اهواز را بر عهده خواهد داشت که در حال حاضر با کسب 20 امتیاز از 17 مسابقه قبل خود که تنها دو امتیاز اختلاف بین این تیم و تیم حفاری اهواز را نشان می دهد، در مکان دوازدهم جدول ایستاده است در حالی که تیم حفاری اهواز با 22 امتیاز در رده هفتم این رده بندی جای گرفته است.



جهش ترابری قم در حالی در این دیدار خانگی به مصاف شرکت ملی و حفاری ایران خواهد رفت که در دو بازی از شش بازی گذشته خود در نیم فصل دوم مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به پیروزی برابر تیم‌های بسکتبال پویا تهران و صنایع پتروشیمی بندر امام دست یافته است.



بسکتبالیست‌های تیم جهش ترابری قم در چهار بازی گذشته خود از دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال کشور مقابل تیم های شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ذوب آهن اصفهان و لوله سبز آ اس شیراز تن به شکست داده اند.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم از 17 مسابقه قبل خود سه پیروزی و 14 باخت به دست آورده است، در پنج بازی باقی مانده باید تلاش کنند تا اختلاف اندک با تیم های رده هفتم تا یازدهم را جبران کرده و به جمعه هشت تیم بالای جدول برای حضور در پلی آف قهرمانی صعود کند.



در پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، هشت تیم بالای جدول برای کسب مقام قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند و چهار تیم پائین جدول نیز در تلاش برای بقا در لیگ دسته اول رقابت خواهند کرد.

