مسیر تور بیست و هفتم دوچرخه سواری آذربایجان هفته آینده نهایی می شود

ناصر هوشیار پس از برگزاری جلسه کمیته مشورتی بیست و هفتمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای که روز چهارشنبه گذشته در خصوص تعیین مسیر تور بیست وهفتم برگزار شد، مسیرهای مختلفی پیشنهاد شد که در نهایت سه مسیر برای انتخاب نهایی توسط اعضای کمیته در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس قرار است که در جلسه ای دیگر که اوایل هفته آینده با حضور اعضای کمیته مشورتی بیست و هفتمین دوره این تور برگزار خواهد شد، مسیر نهایی انتخاب شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با بیان اینکه تور بیست و هفتم در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل به انجام خواهد رسید، تصریح کرد: نکات مهمی که در تعیین مسیر تور بیست و هفتم باید لحاظ شود، کوهستانی و کف بودن، سنگین تر بودن نسبت به دوره قبل، بهره مندی شهرهای طول مسیر از امکانات خوب اسکان وتغذیه، وجود حداقلی ترانسفر و نیز کم بودن میزان هزینه ها باشد.

وی افزود: تور بیست و هفتم بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در شش مرحله و از روز بیست و یکم اردیبهشت 91 آغاز خواهد شد.

کمیته مشورتی بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان متشکل از سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و مدیر این تور، اکبر فرج الهی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و قائم مقام تور، عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی، ابراهیم فیروزی دبیر تور، منوچهر فکرآزاد، اصغر خدایاری، قادر میزبانی، مصطفی چایچی، کاظم خاتون آبادی، اسد هاشمی وند، ناصر هوشیار و علی عبدل زاده است.