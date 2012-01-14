مهمترین مشکل بسکتبال تبریز کمبود سالن است

کریم پاداش اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور شش تیم از رده های پایه بسکتبال این استان در مراحل پایانی مسابقات کشوری اظهار داشت: ما همچنان نگاه ویژه ای به بسکتبال پایه در استان داریم و هدف ما این است که کارهای پایه ای و زیربنایی مفیدی برای این رشته ورزشی انجام دهیم تا در آینده، ثمره این برنامه ها بسکتبال استان را در سطح کشور و آسیا مطرح کند.

وی افزود: هم اکنون در رده های نونهالان و نوجوانان و همچنین مینی بسکتبال پسران، تیمهای آذربایجان شرقی در مرحله یک چهارم مسابقات کشوری قرار دارند و در این مرحله از مسابقات باید برای صعود به جمع چهار تیم برتر کشور، در شیراز به دیدار رقیبان خود بروند.

پاداش اصل در خصوص میزبانی شهرستان سراب در بازیهای رده جوانان پسران، یادآور شد: با توجه به میزبانیهای خوب شهرستان سراب در بازیهای مختلف، مرحله یک چهارم یک گروه از مسابقات جوانان کشوری در بخش پسران نیز در این شهرستان با حضور تیمهای آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به انجام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در بخش دختران نیز تیمهای بسکتبال آذربایجان شرقی درخشش خوبی داشته اند، تصریح کرد: در رده نونهالان، دختران بسکتبالیست آذربایجان شرقی در جمع چهار تیم برتر کشور هستند و باید در تهران به دیدار تیمهای شیراز، اصفهان و تیم میزبان بروند اما در رده جوانان، تیم آذربایجان شرقی در اصفهان به مصاف تیمهای میزبان، تهران و شیراز خواهد رفت تا با این رقیبان سرسخت برای کسب عنوان قهرمانی رقابت داشته باشد.

رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در مرکز این استان برای تمرین بسکتبالیستها مشکل سالن وجود دارد، تاکید کرد: ما در تبریز شدیدا با مشکل کمبود سالن محل تمرین مواجه هستیم و این به دلیل برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال در سالن شهید صمد اقدمی است که در واقع این سالن تنها محل تمرین بسکتبالیستهای تبریز نیز به شمار می آید.

وی افزود: با این حال تیمهای ما در رده های پایه تاکنون موفقیت خوبی در مسابقات کشوری داشته اند اما امیدواریم که یک فکر اساسی برای حل این مشکل شود و تیمهای بسکتبال تبریز بتوانند برنامه منظم تمرینی خود را اجرا کنند.

هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با وجود کمبودهای امکاناتی و مالی، توانسته در چند سال اخیر با ریاست کریم پاداش اصل به فعالیت سازنده خود ادامه داده و جزو هیئتهای موفق آذربایجان شرقی محسوب شود.