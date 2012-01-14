تیم پیمان آمل به رده دوم فوتسال مازندران صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیمان آمل در هفته شانزدهم مسابقات فوتسال باشگاههای مازندران، شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهر، میزبان شاهین ساری بود و در پایان با نتیجه پرگل چهار بر دو میهمان مدعی خود را با شکست بدرقه کرد.

تیم پیمان آمل که در هفته گذشته نیجه بازی را واگذارکرده بود، در این دیدارخانگی برابر تیم میانه های جدول و کسب سه امتیاز خانگی، انگیزه های فراوانی داشت.

تیم پیمان آمل با این پیروزی با ارزش خانگی 32 امتیازی شد و با صعود به مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات، فاصله امتیازی خود را با صدرنشین به شش امتیاز کاهش داد.

در حساس ترین دیدار هفته هفدهم این مسابقات، جمعه هفته جاری تیم پیمان آمل تیم دوم جدول در امیرکلا بابل به مصاف تیم وحدت این شهر می رود.

مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای مازندران، با حضور12 تیم در حال برگزاری است.