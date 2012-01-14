مهدی چمران درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره مراحل پایانی دریاچه چیتگر گفت:مشکلات فنی و اجرایی این پروژه برطرف شده است و تلاش می شود تا پایان امسال برای آبگیری آماده شود.

وی ادامه داد: تلاش می شود این دریاچه در فصل زمستان و بهار آبگیری شود در غیر این صورت بهره برداری آن به سال آینده موکول می شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تاثیر افتتاح این دریاچه در کاهش آلودگی هوای پایتخت گفت: دریاچه چیتگردر تعدیل رطوبت هوای تهران موثر است. همچنین برخی از کارشناسان اعلام کردند اگر دریاچه دیگری در منطقه سرخه حصار احداث شود می توان تبادلات طبیعی جریان ها ایجاد کرد که در رفع آلودگی هوای تهران بسیار موثر است البته این طرح نیاز به مطالعه و کار کارشناسی بیشتری دارد.

شهردار تهران هفته گذشته اعلام کرده بود : کار دریاچه چیتگر را با یک برنامه 30 ماهه آغاز کردیم و هم اکنون از زمان بندی های پیش بینی شده جلوتر هستیم ودر فصل بهارآن را آبگیری می‌کنیم.