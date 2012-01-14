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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

جیمی کارتر:

شورای نظامی مصر به حفظ اختیارات پس از انتخابات می اندیشد

شورای نظامی مصر به حفظ اختیارات پس از انتخابات می اندیشد

رئیس جمهور اسبق آمریکا اعلام کرد که شورای نظامی مصر به دنبال حفظ برخی اختیارات خود پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جیمی کارتر شب گذشته پس از دیدار با شماری از اعضای شورای نظامی مصر در گفتگو با خبرنگاران در قاهره اظهار داشت: شورای نظامی مصر خواهان حفظ برخی اختیارات خود پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

وی با بیان این مطلب افزود: در دیدار با رهبران نظامی به این نکته پی بردم که آنها پس از انتخاب رئیس جمهور خواهان برخی امتیازات در دولت هستند.

کارتر تصریح کرد: مقامات شورای نظامی مصر باید نسبت به وعده های خود مبنی بر واگذاری قدرت به نهادهای غیر نظامی صادق باشند و به حفظ برخی اختیارات محدود امیدوار نباشند و تمامی احزاب سیاسی مصر اعلام کرده اند امیدوارند پس از پایان انتخابات قدرت و امور دولت به نهادهای غیر نظامی واگذار شود.

خاطرنشان می شود انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است ماه ژوئن برگزار شود.

کد مطلب 1508937

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