اربعین سیدالشهدا (ع) در 180 امامزاده مازندران برگزار شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش در 180 امامزاده شاخص استان مراسم عزاداری برگزار شد.

وب گفت: به مناسبت این ایام در امامزادگان استان، تعداد 10هزار بروشور همراه با کاروان نیزه ها با موضوعات مختلف از قبیل چهل روز گریه برای امام حسین (ع)، زیارت اربعین، دیدار اهل بیت از شهدای کربلا در روز اربعین، جنگ تبلیغاتی، اسارت زن مسلمان، توقف در کربلا، رسیدن کاروان اهل بیت به مدینه، تأثیر تبلیغ در کاخ یزید، از بین بردن ابهت پوشالی یزیدیان، ورود اهل بیت به مسجد رسول خدا (ص) در بین زائران توزیع شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در این ایام، تعداد 50 مبلغ بومی و 20 مبلغ غیربومی از سوی این اداره کل به امامزادگان و مناطق مختلف استان برای ایراد سخنرانی اعزام شدند.

سهرابی گفت: این مبلغان در خصوص اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) به سخنرانی و مداحان اهل بیت به مداحی و نوحه سرایی پرداختند.

