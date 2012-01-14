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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

در 9ماهه سال جاری/

1470متقاضی وام مشاغل خانگی در اصفهان ثبت نام کردند

1470متقاضی وام مشاغل خانگی در اصفهان ثبت نام کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: ثبت نام و تکمیل پرونده یک هزار و 470 متقاضی وام مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان اصفهان در 9ماهه سال جاری صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ادیب با بیان اینکه در 9ماهه ابتدای سال 90، ثبت نام و تکمیل پرونده یک هزار و 470 متقاضی وام مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان اصفهان صورت گرفته، اظهار داشت: افرادی که پرونده آنها کامل شده در حال در حال معرفی به اداره کار برای دریافت وام هستند.

وی افزود: از تعداد افرادی که تاکنون ثبت نام کرده‌اند، بیش از 690 نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: همچنین در 9ماهه ابتدای سال 90، هزار و 260 فقره مجوز مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان صادر شده است.

وی بیان داشت: افرادی که موفق به کسب مجوز مشاغل خانگی (پروانه) شده باشند، برای دریافت تسهیلات در اولویت هستند.

ادیب تصریح کرد: تمام رشته‌ها از جمله گلیم بافی، معرق و منبت چوب، قلم زنی، مینیاتور، رودوزی‌های سنتی، ملیله دوزی، چاپ قلمکار و خاتم که مورد تایید معاونت صنایع دستی هستند، می‌توانند برای تسهیلات وام اقدام کنند.
 

کد مطلب 1508952

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