1470متقاضی وام مشاغل خانگی در اصفهان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ادیب با بیان اینکه در 9ماهه ابتدای سال 90، ثبت نام و تکمیل پرونده یک هزار و 470 متقاضی وام مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان اصفهان صورت گرفته، اظهار داشت: افرادی که پرونده آنها کامل شده در حال در حال معرفی به اداره کار برای دریافت وام هستند.

وی افزود: از تعداد افرادی که تاکنون ثبت نام کرده‌اند، بیش از 690 نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: همچنین در 9ماهه ابتدای سال 90، هزار و 260 فقره مجوز مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان صادر شده است.

وی بیان داشت: افرادی که موفق به کسب مجوز مشاغل خانگی (پروانه) شده باشند، برای دریافت تسهیلات در اولویت هستند.

ادیب تصریح کرد: تمام رشته‌ها از جمله گلیم بافی، معرق و منبت چوب، قلم زنی، مینیاتور، رودوزی‌های سنتی، ملیله دوزی، چاپ قلمکار و خاتم که مورد تایید معاونت صنایع دستی هستند، می‌توانند برای تسهیلات وام اقدام کنند.

