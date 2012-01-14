موافقت با تاسیس 7 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دویست و چهاردهمین جلسه خود موافقت قطعی خود را با تاسیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب و مرکز تحقیقات علوم دارویی در این دانشگاه اعلام کرد.

همچنین این شورا با تاسیس مرکز تحقیقات سیستم نوین دارو رسانی و مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی به عمل آمد.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در جلسه دیگری نیز با تاسیس سه مرکز تحقیقات جدید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مرکز تحقیقات آب و الکترولیت موافقت اصولی به عمل آورد.