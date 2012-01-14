46 درصد کرسی های پارلمان مصر به ائتلاف اخوان المسلمین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر اعلام کرد که ائتلاف این گروه توانسته 46 درصد کرسی های پارلمان که انتخابات آن از نوامبر 2011 آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه داشت را از آن خود کند.

همچنین حزب سلفی النور یکی دیگر از احزاب اسلامی مصر نیز توانست در انتخابات پارلمانی این کشور 113 کرسی یعنی 23 درصد کرسی های پارلمان را از آن خود کند و این یعنی اینکه اسلامگرایان موفق شدند بیش از دو سوم کرسی های پارلمان این کشور را به دست آورند.

"عبدالمعز ابراهیم" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر نیز در این رابطه اظهار داشت که نسبت مشارکت در دور دوم سومین و آخرین مرحله انتخابات پارلمانی مصر بالغ بر 37،1 درصد بوده است.

حزب آزادی و عدالت در همین راستا اعلام کرده که ریاست پارلمان باید از طریق توافق میان احزاب و گروه های سیاسی مصر انتخاب شود و حزب النور نیز اعلام کرده که تکروی گروهی خاص در نظرات پارلمان را رد می کند.