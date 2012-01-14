آلومینیوم ‌بالاترین رشد را در بخش معدن و صنایع معدنی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ تا انتهای پاییز امسال میزان تولید شمش این فلز به بیش از 250هزار تن رسید که این رقم در برابر تولید مدت مشابه سال گذشته از رشد 12.1درصدی برخوردار است.

این در شرایطی است میزان تولید 9 ماهه ابتدای سال گذشته تولید آلومینیوم به 223هزار تن رسیده بود. در همین حال شرکتهای ایرالکو ،‌المهدی و هرمزآل به ترتیب بیشترین میزان تولید را در اختیار داشتند به طوری که میزان تولید در این شرکتها به ترتیب به بیش از 133هزار ، ‌83هزار و 34هزار تن رسید.



در مدت مورد بررسی همچنین میزان تولید پودر آلومینا- ماده اصلی تولید شمش آلومینیوم- از 183هزار تن عبور کرد.

