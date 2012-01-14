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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

معان شهردار تهران:

کمتر از 5 درصد درآمد شهرداری از کمیسیون ماده 100 است

کمتر از 5 درصد درآمد شهرداری از کمیسیون ماده 100 است

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: زمانی درآمد شهرداری از کمیسیون ماده صد، 10 درصد و حتی بیشتر بود اما امروز این میزان به کمتر از 5 درصد رسیده است و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی  گفت: درآمدی که به عنوان بودجه شهرداری پیش بینی می شود در بخش نقدی ، بیشتر از محل درآمدهای پایدار و در بخش غیر نقدی نیز بیشتر از محل تهاترهای بزرگ برای آزاد سازی اراضی پیش بینی و تعریف شده است .

وی با اشاره به میزان درآمد شهرداری از محل کمیسیون ماده صد شهرداری اظهار کرد : زمانی درآمد شهرداری از کمیسیون ماده صد 10 درصد و حتی بیشتر بود ، اما امروز این میزان به کمتر از 5 درصد رسیده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد : بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده ، هر سال درآمد شهرداری از محل کمیسیون ماده صد کمتر می شود و این روند نزولی سال آینده نیز ادامه خواهد داشت .

پورزرندی با تاکید بر اهمیت مسب درآمدهای پایدار برای مدیریت شهر اظهار کرد : در سال های گذشته به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم بوده است که جزو درآمدهای ناپایدار است ، اما با برنامه ریزی ها و اقداماتی که صورت گرفته است ، روند کسب درآمد از درآمدهای پایدار هر سال بیشتر می شود که این از عوامل حرکت مدیریت شهری در چارچوب اصول توسعه پایدار است.

کد مطلب 1508978

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