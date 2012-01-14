مسابقات بدمینتون رنکینگ کشور در قم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتها از سطح بسیار بالایی از نظر فنی و کیفی برخوردار بود و با اینکه بدمینتون بازان قم در بین برترینهای انفرادی و دو نفره این مسابقات قرار نگرفتند اما برای آنها رقابت با برترینهای کشور تجربه بسیار خوبی بود.



از سوی دیگر با توجه به در پیش بودن رقابت‌های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر، رقابت‌های بدمینتون قهرمانی رنکینگ کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود زیرا در پایان برترین‌های هر دو بخش دو نفره و انفرادی به جام بین المللی دهه مبارک فجر راه یافتند.



تیم مردان هیئت بدمینتون قم نیز یکی از تیم‌‌های حاضر در مسابقات این دوره بدمینتون رنکینگ و قهرمانی کشور بود که با وجود تمرینات خوبی که اعضا و نفرات این تیم پشت سر گذاشته بودند، با این حال نتوانستند مقامی کسب کنند.



بدمینتون بازان قمی با آمادگی کامل در رقابت‌های رنکینگ بدمینتون کشور به مصاف حریفان رفتند تا استان قم نیز در پیکارهای بین المللی بدمینتون جام دهه فجر نماینده داشته باشد اما در نهایت در بین چهار نفر برتر بخش انفرادی و فینالیست های بخش دوبل خبری از بدمینتون بازان قمی نبود.



این رقابت‌ها در حالی به مدت دو روز در 22 و 23 دیماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم برگزار شد که مسابقات رنکینگ بدمینتون مردان کشور با برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان جنبه انتخابی رقابت های بین المللی جام دهه فجر را نیز داشت.



در این مسابقات 32 بدمینتون باز در بخش انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت علی شاه حسینی و حسن متقی به دیدار نهایی صعود کردند که اتفاق جالب برگزار نشدن دیدار نهایی بود زیرا هر دو بدمینتون باز راه یافته به دیدار نهایی به دلیل اینکه جواز حضور در مسابقات بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر را به دست آوردند بودند، با توافق با یکدیگر در دیدار نهایی به میدان نرفتند و بدین ترتیب نفرات اول و دوم رنکینگ بدمینتون کشور معرفی شدند.



اما بعد از نفرات قهرمان و نایب قهرمان این دوره از پیکارهای رنکینگ بدمینتون کشور در شهر مقدس قم، بدمینتون بازان هم نام یعنی محمد و فرزین خانجانی نیز به مقام سوم مشترک دست پیدا کردند تا چهار نفر برتر برای حضور در جام فجر شناخته شوند.



در حالیکه سالن بدمینتون فرهمند موحد واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان سالنی مجهز میزبان رقابت‌های بدمینتون رنکینگ مردان کشور بود، در پایان مسابقات بخش دو نفره نیز تیم امیر کریمی و شهرام کرمی با کسب عنوان قهرمانی راهی مسابقات بین المللی جام فجر شدند.



با توجه به اینکه این مسابقات در واقع پیکارهای رینکینگ کشوری بود، با شرکت برترینهای بدمینتون کشور از بیش از 12 استان کشور برگزار شد و در نهایت نفرات اول تا چهارم انفرادی و اول دوبل به مسابقات دهه فجر و اردوی تیم ملی راه یافتند.