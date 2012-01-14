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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

زالی:

دانش آموزان مشگین شهر به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

دانش آموزان مشگین شهر به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر از اعزام دانش آموزان پایه دوم متوسطه ویژه مدارس دخترانه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور اظهار کرد: مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور پایه دوم متوسطه ویژه مدارس دخترانه از بهمن ماه آغاز می شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای کیفی این طرح عنوان کرد: امروزه اقتدار و امنیت ایران اسلامی مدیون و مرهون ایثارگری ها و رشادت های شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بوده و آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب و انتقال این ارزش ها به این نسل جزو وظایف دینی و شرعی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر معرفی فرهنگ عاشورایی جبهه و جنگ به دانش آموزان در مقابل تهاجم فرهنگی، آشنایی با نقش رهبری و ولایت در مدیریت هشت سال دفاع مقدس را در این طرح برای دانش آموزان لازم دانست.

 به گفته وی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی سه عنصر منطق و عقل، حماسه و عزت و عاطفه در مسیر حرکت حضرت امام حسین (ع) کاملاً مشهود و آشکار بود و باید با تفکر و بینش حقیقی، درس عاشورا را مهمترین نکته تربیتی و اخلاقی و حماسی دانست تا بتوان به تکلیف خود عمل کرد.

زالی افزود: دانش آموزان مدارس دخترانه با هماهنگی قبلی و برنامه ریزی دقیق به سرزمین های نور اعزام می شوند.

 

کد مطلب 1508987

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