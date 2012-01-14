دانش آموزان مشگین شهر به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور اظهار کرد: مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور پایه دوم متوسطه ویژه مدارس دخترانه از بهمن ماه آغاز می شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای کیفی این طرح عنوان کرد: امروزه اقتدار و امنیت ایران اسلامی مدیون و مرهون ایثارگری ها و رشادت های شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بوده و آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب و انتقال این ارزش ها به این نسل جزو وظایف دینی و شرعی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر معرفی فرهنگ عاشورایی جبهه و جنگ به دانش آموزان در مقابل تهاجم فرهنگی، آشنایی با نقش رهبری و ولایت در مدیریت هشت سال دفاع مقدس را در این طرح برای دانش آموزان لازم دانست.

به گفته وی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی سه عنصر منطق و عقل، حماسه و عزت و عاطفه در مسیر حرکت حضرت امام حسین (ع) کاملاً مشهود و آشکار بود و باید با تفکر و بینش حقیقی، درس عاشورا را مهمترین نکته تربیتی و اخلاقی و حماسی دانست تا بتوان به تکلیف خود عمل کرد.

زالی افزود: دانش آموزان مدارس دخترانه با هماهنگی قبلی و برنامه ریزی دقیق به سرزمین های نور اعزام می شوند.



