عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر حرکت در جهت تحقق گمرک نوین را از برنامه‌های امسال گمرک عنوان و بیان کرد: در کنار آن بازسازی و نوسازی گمرک در دستور کار است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق گمرک نوین نیازمند استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین مدیریتی ذکر و تصریح کرد: گمرک نوین فاقد هرگونه انبار است و در این راستا توسعه انبارهای اختصاصی انجام می‌شود.

وی افزایش میزان تفویض اختیار از سوی ستاد گمرک، شفاف سازی بخشنامه‌ها، حسابرسی پس از ترخیص، انجام ارزیابی غیابی، حذف امضای طلایی، ایجاد سیستم یکپارچه گمرکی و استفاده از توانایی بخش خصوصی در ارایه خدمات گمرکی را از مهمترین برنامه‌ها در راستای تحقق گمرک الکترونیک دانست.

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه مدیریت ریسک در گمرک بسیار مهم است، افزود: ریسک انجام کار خلاف در گمرک باید به شدت افزایش یابد.

وی ادامه داد: شرایطی را در گمرک به وجود می‌آوریم که چنانچه کسی مرتکب تخلف شد محدودیت‌های بیشتری در حیطه فعالیت‌های گمرکی و حتی اقتصادی برایش ایجاد شود.

معمارنژاد ادامه داد: قرار دادن نام افراد خلافکار در لیست سیاه گمرکی و عدم ارایه خدماتی نظیر ضمانتنامه و هدایت کالای این گونه افراد به مسیر قرمز و تشدید کنترل‌ها و بازرسی‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه را در گمرک برای متخلفان بالا برده و موجب کاهش این گونه تخلفات شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیش بینی افزایش حجم مبادلات ایران در پایان سال 90 به رغم 150 میلیارد دلار خبر داد و گفت: این رقم شامل صادرات غیرنفتی، واردات و ترانزیت کالا خواهد بود.