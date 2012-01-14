اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ریاضی ورزشکار کردستانی با نظر مربیان تیم ملی کاراته کشور، بدون شرکت در مسابقات انتخابی به اردوی تیم ملی کاراته کشورمان دعوت شد.

فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به استانهای تابعه، لیست قهرمانان و ملی پوشان کاراته کشور در هر دو بخش بانوان و آقایان را جهت شرکت در اردوی تیم ملی بدون شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعلام کرد.

در این لیست نام حامد ریاضی کاراته کای وزن 75- کیلوگرم از شهرستان مریوان نیز به چشم می خورد که با کسب عناوین مختلف در مسابقات کشوری و شرکت در مسابقات جهانی مالزی، می تواند به طور مستقیم در اردوهای تیم ملی شرکت کند.

مسابقات انتخابی تیمهای ملی در رده های سنی مختلف بانوان و آقایان در دو بخش کاتا و کومیته طی روزهای آینده برگزار می شود.

هندبالیستهای بانوی کردستانی به نتیجه مساوی رضایت دادند

در اولین بازی دور برگشت رقابت های هندبال بانوان لیگ برترباشگاه های کشور درسالن بهنام شاد سنندج تیم های مارتیای کردستان و فیروز اباد فارس به مصاف هم رفتند و دو تیم در پایان به نتیجه مساوی رضایت دادند.

تیم مارتیای کردستان در مسابقه دور رفت مقابل تیم فیروز اباد فارس شکست خورده بود اما در این دیدار با نتیجه 26 بر 26 به تساوی رضایت داد.

تیم مارتیای کردستان هفته آینده در دور دوم دوباره در سنندج با شهرداری کرمان دیدار می کند.

تیم والیبال فولاد صبا نور کردستان پیروز شد

در هفته دوم دور رفت رقابت های والیبال زیر گروه لیگ دسته یک باشگاه های کشور تیم فردوسی همدان سه بر دو از تیم فولاد صبا نورکردستان شکست خورد.

در این دیدار که در مجموعه ورزشی آزادی سنندج با حضورتماشاگران و علاقمندان به والیبال برگزار شد تیم والیبال فولاد صبانور کردستان توانست در یک بازی نزدیک پیروز شود.

رقابتهای والیبال زیر گروه لیگ دسته یک باشگاه های کشور در سه گروه چهار تیمی برگزار می شود که تیم والیبال کردستان با تیم های سیمان خوی، فردوسی همدان، شهرداری کرمانشاه هم گروه است.

درهفته سوم این رقابت ها فولاد صبا نورکردستان میهمان تیم سیمان خوی است.