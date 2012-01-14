کارکنان 40 هزار واحد تولیدی - صنعتی اصفهان نیازمند آموزش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بیشه با بیان اینکه در حال حاضر 92 درصد صنایع استان اصفهان جزو صنایع کوچک هستند، اظهار داشت: محوریت آموزش فعالان اقتصادی یکی از فعالیت‌های اتاق بازرگانی استان اصفهان است و این اتاق به عنوان بخش خصوصی به دنبال اتصال مراکز علمی به مرکز آموزشی اتاق بازرگانی است تا صنایع کوچک را تحت آموزش خود قرار دهد.

وی افزود: کارکنان 35 تا 40 هزار واحد تولیدی صنوف در شهرک‌های صنعتی با فعالیت‌پراکنده نیاز به آموزش دارند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه تشکیل کمیته "اخلاق و کسب و کار اجتماعی" در اتاق بازرگانی بسیار اهمیت دارد، بیان داشت: کمیسیون آموزشی اتاق بازرگانی به طور مستقل در تهران فعالیت می‌کند که اتاق بازرگانی اصفهان نیز درصدد است این کمیسیون را در اصفهان فعال کند.

وی اضافه کرد: آموزش خوشه‌های صنعتی، تشکیل دوره‌های مختلف برون سپاری و تعیین مراکز با صلاحیت و برگزاری همایش‌های مختلف با برنامه‌ریزی‌دقیق از جمله برنامه‌های کمیته آموزش نیروی انسانی اتاق بازرگانی اصفهان است.

بیشه با اشاره به برنامه‌ریزی‌انجام شده در کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی افزود: مقرر شد که چهارشنبه هر هفته کارگاه‌های آموزشی و همایشهای سراسری در اتاق بازرگانی تشکیل شود.

وی آموزش مدیریت فروش را در کسب و کار مهم ارزیابی کرد و گفت: در صددیم که به منظور ایجاد اشتغال‌با برگزاری کلاسهای آموزشی، افراد خلاق را به فعالان اقتصادی معرفی کنیم.