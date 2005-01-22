  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۳۶

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

فردا تهران نيمه ابري همراه با بارش باران و وزش باد

سازمان هواشناسي فردا اسماني نيمه ابري تا تمام ابري همراه با بارش باران ، برف و وزش باد را براي تهران وبسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان استانهاي خوزستان ، بوشهر ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، كرمانشاه ، كردستان ، ايلام ، لرستان ، همدان ، مركزي ، تهران ، قزوين ، آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، قم ، و اصفهان  نيمه ابري  تا ابري همراه با بارش برف و باران و وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي فارس ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي ، يزد ، كرمان ، خراسان شمالي و رضوي و سمنان نيمه ابري تا تمام ابري همراه با بارش باران و در مناطق سردسير همراه با بارش برف و وزش باد پيش بيني مي شود . 

آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري با بارش باران و در ارتفاعات به صورت برف و وزش باد همراه خواهد بود .

کد مطلب 150901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها