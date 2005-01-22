فردا تهران نيمه ابري همراه با بارش باران و وزش باد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان استانهاي خوزستان ، بوشهر ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، كرمانشاه ، كردستان ، ايلام ، لرستان ، همدان ، مركزي ، تهران ، قزوين ، آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، قم ، و اصفهان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش برف و باران و وزش باد پيش بيني مي شود .
آسمان استانهاي فارس ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي ، يزد ، كرمان ، خراسان شمالي و رضوي و سمنان نيمه ابري تا تمام ابري همراه با بارش باران و در مناطق سردسير همراه با بارش برف و وزش باد پيش بيني مي شود .
آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري با بارش باران و در ارتفاعات به صورت برف و وزش باد همراه خواهد بود .
نظر شما