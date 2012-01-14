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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

روسیه فاش کرد:

طرح خطرناک ناتو و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سوریه

طرح خطرناک ناتو و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سوریه

دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح خطرناک اعضای ناتو و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سوریه و تلاش برای تکرار سناریوی لیبی در این کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، "نیکلای پاتروشف" دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت: اعضای ناتو و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس توطئه ای را به منظور مداخله مستقیم نظامی در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد برنامه ریزی کرده اند و درصدد تکرار سناریوی لیبی در سوریه هستند.

این مقام روسی در ادامه از تلاش آمریکا و ترکیه برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع  در سوریه برای حفاظت از شورشیان در این کشور خبر داد.

پاتروشف که یکی از افسران سابق "کا گ ب" (سرویس اطلاعات شوروی سابق) است، گفت: هم اکنون این فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیستند که در پی مداخله نظامی مستقیم در سوریه نیستند بلکه ترکیه که زمانی از دوستان نزدیک سوریه بوده آرزوهای بزرگی را در سر می پروراند، این درحالیست که مقامات ترکیه اعلام کردند چنین تصمیمی ندارند.

فایننشال تایمز در ادامه این گزارش می نویسد: نیکلای پاتروشف این اظهارات را بر اساس تجاربی که در کا گ ب بدست آورده، می گوید و نشان می دهد روسیه در تلاش برای ارسال پیامی به مهمترین همپیمان عربی خود است و آن درخواست برای انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر مداخله نظامی است.

این روزنامه انگلیسی ادعا کرد: مسکو پیشنهاد حمایت های دیپلماتیک و تامین تسلیحات را به دمشق داده، اما اتحادیه اروپا ممنوعیت ارسال سلاح را به سوریه اعلام کرده که البته روسیه آن را اجرا نکرده است و به گفته وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه گذشته پس از آنکه به یک کشتی حامل سلاح و مهمات اجازه داده شد سواحل قبرس را ترک کند، این کشتی در سواحل غربی سوریه پهلو گرفت.

درحالی که سوریه گروههای مسلح را که از خارج سازماندهی می شوند، مسئول ناآرامی ها در این کشور می داند اما کشورهای غربی ادعا می کنند نیروهای مسلح سوریه مسئول خشونت ها در این کشور هستند.

کد مطلب 1509012

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