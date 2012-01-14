قم سیاهپوش اربعین حسین(ع)/ قرائت زیارت اربعین در کنار ضریح جدید اباعبدالله(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، چهل روز گذشت از ظهری که کسی صدای "هل من ناصر" پسر فاطمه(س) را جز تیغ‌های شمشیر پاسخ نداد. چهل روز گذشت از آن لحظه‌ای که تشنگی کام علی را تنها تیر سه شعبه‌ای سیراب کرد.



چهل روز گذشت از آن صحنه ای که جسم اربا اربای اکبر، جوهری برای صدای حسین(ع) باقی نگداشت و بوریای جوانان بنی هاشم جان از دست رفته اش را باز گرداند.



چهل روز گذشت از آن روزی که چشم و مشک و دست عبد صالح خدا را دریدند و صدای " اخا ارک اخا" یش را بلند کردند.



چهل روز گذشت از آن ظهری که سر خورشید را بر نیزه زدند و 72 ستاره نیز به دورش می درخشیدند. چهل روز گذشت از آن ظهری که رقص شعله‌های کینه و نفاق، دامان دخترکانی از نسل آفتاب را سوزاند و بعد از آن بیابان‌های تنهایی آواره شان کرد.

حسین(ع) جان! برخیز، کاروان بازگشته است، با تمام دردها و داغ‌ها، خواهرت آمده است از سفری که چهل منزل غم و مصیبت چهره‌اش را پیر و موهایش را سفیدکرده است.



اینجا کربلا است، جایی که هنوز صدای العطش کودکان، قلب فرات را به درد می‌آورد. این سرزمین هنوز تب دار داغ گل‌های باغ پیامبر(ص) است.



از شهادت امام حسین (ع) و یارانش، از داغ‌های پی در پی زینب کبری(س)، از سرگردانی و اسارت اهل بیت امام در بیابان‌ها و از خاکستر شدن خیمه‌های کاروان حسین(ع)، چهل روز مى‌گذرد و امروز بار دیگر قم جامه سیاه بر تن کرده و غـرق مـاتم و انـدوه است.



از شب گذشته مراسم اربعین حسینی در جای جای قم برپا است و عاشقان حسین(ع) بار دیگر مصیبت‌های خاندان پیامبر(ص) را مرور کردند.



حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) یکپارچه سیاهپوش است و خیل عظیم سوگواران از قم و دیگر مناطق کشور پس از عبور از خیابان‌های اصلی شهر در این مکان مقدس به سوگ نشسته و اشک ماتم ریختند.



دسته‌های عزاداری از صبح امروز به سمت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) حرکت کردند و با خواندن نوحه و مرثیه این روز مصیبت بار را به این بانوی بزرگ تسلیت گفتند.

صبح امروز نیز زیارت اربعین در کنار ضریح جدید امام حسین (ع) که در مسجد مدرسه علیمه معصومیه در حال احداث است قرائت شد و مردم قم هم امروز و فردا می‌توانند این ضریح مطهر را زیارت کنند.



هیئت‌های عزاداری از استانهای دیگر نیز با ورود به شهر قم در قالب دسته‌های زنجیر زنی و سینه‌زنی با حضور در بارگاه ملکوتی دختر موسی بن جعفر(ع) فرا رسیدن سالروز اربعین حسینی ویاران باوفایش را به محضر کریمه اهل بیت(ع) تسلیت می‌گویند.



نماز جماعت ظهر اربعین حسینی نیز در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به امامت آیت الله مکارم شیرازی و در میدان آستانه و خیابان های اطراف حرم مطهر با حضور خیل عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) اقامه شد.



در خیابانهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) برخی از هیئت ها همانند سالهای گذشته مشغول دادن نذری به عزادارن سید الشهداء هستند.



مراسم عزارداری اربعین سید و سالار شهیدان در بیوت مراجع تقلید و دفتر مقام معظم رهبری از دیشب و امروز برقرار است و طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور می یابند.



بر اساس این گزارش، عزای حسینی و عرض تسلیت به حضرت مهدی(عج) صاحب این مصیبت عظما، خادمان مسجد مقدس جمکران و اقشار مختلف مردم ظهر امروز پای پیاده از حرم حضرت معصومه(س) رهسپار مسجد مقدس جمکران شدند.

