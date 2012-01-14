مدیریت کلان شهر تهران به دشواری اداره یک دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکتور ریباک با بیان این که به رغم تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، روابط فی ما بین در حال گسترش است و به زودی یازدهمین اجلاس همکاری های مشترک دو کشور در مینسک برگزار می شودگفت: آمادگی های لازم را برای صدور کامیون و کامیونت، اتوبوس و اتوبوس برقی و نیز ماشین آلات خدمات شهری به ایران داریم .

سفیر بلاروس با تاکید بر این که تولیدات صنعتی جمهوری بلاروس به عنوان قطب صنعتی شوروی سابق از کیفیت قابل قبولی برخوردار است، گفت: با توجه به حساسیت مدیریت شهری تهران در زمینه ارائه خدمات کیفی به شهروندان، اطمینان می دهیم پاسخگوی کیفیت مورد انتظار شما باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در این استفاده از توانمندی جمهوری بلاروس در خصوص تولید اتوبوس های برقی و دیزلی را از جمله زمینه های همکاری دو طرف بر شمرد و گفت: برای اداره وضع موجود ناوگان اتوبوسرانی تهران، سالیانه به یک هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز داریم.

معاون شهردار تهران با بیان این که بخش اعظم نیازمندی های کشورمان در بخش مترو از جمله ساخت ریل و واگن سازی در داخل کشورمان تامین می شود، تصریح کرد: در حال حاضر تا 70 درصد قطعات واگن های مترو را خودمان تولید می کنیم اما در این زمینه نیز آماده ایم تا با جمهوری بلاروس همکاری کنیم.