ترکمنهای گلستان در اربعین به عزاداری پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت اربعین امام حسین (ع)، مراسم عزاداری و سوگواری عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) با حضور مردم اهل تسنن و تشیع در روستاهای ترکمن نشین گلستان نیز برگزار شد.

مراسم عزداری ساکنان روستاهای ترکمن نشین قره بلاغ، آشوربای، کوزه لی، آزاد تپه علی آباد کتول در مسجد روستای آزادتپه کمالان برگزار شد.

مدرس حوزه در گلستان ظهر شنبه در این مراسم با اشاره به اهداف امام حسین (ع) گفت: آزادگی، اخوت و دعوت به اسلام، معیارهای اصلی قیام سید الشهدا بوده است.

محمدمراد آخوند کسلخه افزود: آن روز یاران امام حسین (ع) به ولایت پیوستند و قیام کردند و امروز نیز ما وظیفه داریم پشت سر مقام معظم رهبری با انقلاب اسلامی، قیام امام حسین (ع) را ادامه دهیم.

وی وحدت و همدلی را نیاز مسلمانان دانست و اظهار داشت: در همه حال مسلمانان باید با هم وحدت داشته باشند تا اسلامی هر چه بیشتر در جهان منتشر شود.

این مدرس حوزه گفت: بیداری اسلامی مسلمانان الگو گرفته از انقلاب اسلامی است که سرچشمه اش به حماسه کربلا بر می گردد.