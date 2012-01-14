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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

در بیروت؛

داود اوغلو با میشل سلیمان دیدار کرد

داود اوغلو با میشل سلیمان دیدار کرد

وزیر امور خارجه ترکیه ظهر امروز با رئیس جمهوری لبنان در کاخ بعبدا درباره روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز وارد بیروت شد.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه به کاخ بعبدا رفت و با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

خبرگزاری رسمی لبنان تنها به ذکر این خبر بسنده کرد که احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به مدت یک ساعت با میشل سلیمان دیدار کرد و پس از آن بدون هر گونه اظهارنظر درباره محتوای مذاکرات خود، از بعبدا خارج شد.

 خاطر نشان می شود پیش از این روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع ترک نوشته بود هدف از سفر احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به لبنان صرفا در رساندن یک نامه(پیام) به مسئولان سیاسی لبنان خلاصه می شود.

به گفته این منابع، مفادش این پیام است : مسئله بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد و شما باید کشورتان را از جنگ داخلی دور کنید .

به همین سبب این منابع افزودند دیدار با شخصیتهای دینی لبنان در دستورکار وزیر امور خارجه ترکیه قرار دارد.
 
 
کد مطلب 1509042

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