ترور احمدی روشن یک جنایت دیگر به جنایات تروریستی آمریکا و اسرائیل افزود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، کمیته حمایت از مقاومت فلسطین ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای ایرانی در بیانیه خود آورده است : این ترور با هدف مانع تراشی در برابر پیشرفت و توسعه علمی جمهوری اسلامی ایران به سمت استقلال علمی رخ داده است.



این کمیته تصریح کرد : ترور مصطفی احمدی روشن، یک جنایت تروریستی دیگری به جنایات اسرائیل و آمریکا اضافه کرد که از زمان تشکیل رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی، در حق امت اسلام و ملت فلسطین مرتکب می شوند.



کمیته حمایت از مقاومت فلسطین همچنین به ملت و دولت و به ویژه خانواده شهید روشن تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد.



خاطر نشان می شود مقامات آمریکایی و صهیونیستی منکر دست داشتن خود در ترور دانشمند هسته ای ایران شده اند، این در حالی است که بر خلاف ادعاهای واهی آمریکایی و صهیونیستها، اظهارات صریح اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه سال جاری میلادی، سال حوادث ناخوشایند برای ایران خواهد بود و همچنین اظهارات یک مقام صهیونیست در سایت وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس که خواستار ادامه گزینه ترور و تحریم برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شده بود و بلافاصله از روی سایت حذف شد، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا با این اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه در کنار برخی کشورهای منطقه و عناصر خیانتکار داخلی یک ائتلاف شوم و نامقدس علیه ملت ایران تشکیل داده و درصدد انتقامجویی برآمده اند تا به زعم خود، پیشرفت هسته ای ایران را متوقف کنند.

شهید احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نطنز بود که صبح روز چهارشنبه 21 دی در عملیاتی تروریستی به شهادت رسید. این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا با شهید احمدی روشن ملاقات داشته اند. رسانه ها پیش از این خبر داده بودند که نام دانشمندان هسته ای ایران که در ماه های گذشته به شهادت رسیده اند در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و انتشار این فهرست توسط منابع غربی بهترین رانت اطلاعاتی به گروه های تروریستی برای شناسایی و ردیابی دانشمندان ایرانی است.