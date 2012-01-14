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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

"دیوید پلات" اعلام کرد:

"کارلوس ته‌وز" می‌تواند دوباره برای منچسترسیتی به میدان برود

"کارلوس ته‌وز" می‌تواند دوباره برای منچسترسیتی به میدان برود

در حالیکه شنیده می‌شود کارلوس ته‌وز بزودی به یکی از دو تیم میلان یا اینتر می‌پیوندد، کمک مربی تیم فوتبال منچسترسیتی گفت این مهاجم آرژانتینی می‌تواند دوباره در این تیم بازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 27 ساله از ماه سپتامبر به دلیل مشکلاتی که با "روبرتو مانچینی"، سرمربی منچسترسیتی داشت برای این تیم به میدان نرفته و صحبت از پیوستن وی به تیم میلان و یا اینتر است.

دیوید پلات در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفت: ته‌وز هنوز از این شانس برخوردار است که دوباره برای منچسترسیتی به میدان برود. هیچکس انتظار نداشت با مشکلاتی که تیم ما در این لحظه با آن دست به گریبان است به روند پیروزی‌های خود ادامه دهد. ما نمی‌توانیم با وجود چهار ماه باقیمانده تا پایان فصل، پیشاپیش فصل را تمام شده فرض کنیم و خودمان را موفق ببینیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: تیم ما هنوز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان قرار دارد و بازیکنان منچسترسیتی از این توانایی برخوردارند که قهرمان شوند و 19 باشگاه لیگ برتر دوست دارند جایی باشند که ما الان هستیم. منچسترسیتی کمی بحران دارد اما وضعیت فعلی ما بد نیست.

کد مطلب 1509050

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