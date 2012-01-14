داوری بخش شعر جشنواره هنری ایران 1404 پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم سعیدی‌راد با بیان این که شعرهای خوبی برای جشنواره ارسال شده است، گفت: شاعران اغلب در شعرهایشان از امید و آرزوهایی که برای کشورمان داشته‌اند، گفته‌اند.

سعیدی راد ادامه داد: در تاریخ ادبیات کشورمان شاعرانی داشته‌ایم که آینده‌نگری کرده‌اند مانند علامه اقبال لاهوری که در کلیات خود اشعاری درباره آینده گفته است و رسالتی احساس می‌کرده که در اشعارش به آن پرداخته و گفته است ما مسلمانان علت عقب‌ماندگی‌مان پیروی از غرب است. او تلاش کرده با مثنوی‌اش آینده‌ای روشن را به ما نشان دهد.

رضا اسماعیلی نیز با بیان این که در آثار کسانی مانند حسن حسینی، قیصر امین پور و سید علی موسوی گرمارودی پس از انقلاب اسلامی شعرهایی از آینده وجود داشت، افزود: شاعران شرکت‌کننده در جشنواره دست گذاشته اند روی نقاط قوت شرق و ضعف‌های غرب و محورهایی مانند ملیت و کشورمان و مذهب در آثارشان مورد توجه قرار گرفته است.

او گستره بحث در راستای سند چشم‌انداز توسعه را بسیار وسیع دانست و گفت: صدها موضوع را می توان از دل سند چشم‌انداز توسعه ایران 1404 بیرون آورد و بر روی آنها کار کرد.

همچنین کاظم رستمی شاعر تاکید کرد: ترسیم آینده بهتر برای کشورمان در شعر رخ می‌دهد و شعر متعهد مملکت در حقیقت شعر ایران 1404 است.

او ادامه داد: به عنوان گام نخست و آغاز یک جشنواره آثار خوبی به دستمان رسیده است و به طور قطع برگزاری هر ساله جشنواره مفید است و این جشنواره جایگاه واقعی خود را در سال های بعد پیدا می‌کند.

رضا اسماعیلی نیز درباره آثار رسیده به جشنواره گفت: حدود 200 اثر از سراسر کشور در حوزه شعر به جشنواره ارسال شده است و شاعران پیشکسوت و جوان و زن و مرد به تعداد مساوی در جشنواره شرکت کرده اند و این نشان می دهد که تمام اقشار تمایل به شرکت در این جشنواره را داشته اند.