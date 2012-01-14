نامه تایید نشده اوباما به رهبر معظم انقلاب و هراس از قدرت ایران

طی روزهای اخیر برگزاری رزمایش ولایت 90 در آبهای جنوبی ایران و اظهارات اخیر مقامات تهران درباره توان ایران در بستن تنگه هرمز، سبب نگرانی و وحشت کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ای آنان شده است.

تهدید ایران برای انسداد تنگه هرمز بازتاب گسترده ای را در رسانه های آمریکایی داشت، به طوری که واکنش مقامات خارجی و آمریکایی در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل شده و حتی مقامات آمریکایی به خصوص پنتاگون به جدی بودن تهدید ایران و توانایی کشورمان به بستن تنگه هرمز اذعان کردند.



در اینجا بهتر است اشاره ای به برخی از اظهارات مقامات خارجی درباره تهدید ایران داشته باشیم تا بیشتر متوجه نگرانی غرب درباره افزایش تنشها در منطقه خلیج فارس شویم.



"ران پل" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نهم دی ماه در جمع هواداران خود در ایالت آیووا تحریمهای غرب علیه ایران را اقدامی جنگ طلبانه دانست که منطقه را به سمت بروز یک جنگ تمام عیار سوق می دهد و بستن تنگه هرمز را اقدام منطقی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریمهای واشنگتن ارزیابی کرد.



یک مقام عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الحیات اظهار داشت: هیچ طرفی خواهان بسته شدن تنگه هرمز نیست، اما در صورت بسته شدن آن قیمت نفت برای هر بشکه به 200 دلار می رسد.



دریادار "جاناتان گیرنرت" رئیس عملیات‌های نیروی دریایی آمریکا 21 دی ماه پس از سخنرانی خود در "مرکز امنیت آمریکای نو" در واشنگتن در پاسخ به پرسشی گفت: اگر بپرسید که چه چیزی من را شب‌ها بیدار نگه می دارد، می گویم مسائلی است که در تنگه هرمز وجود دارد.



منابع دیپلماتیک در اروپا اعلام کردند دولتهای غربی در حال رایزنی با یکدیگر برای روبرو شدن با وضعیت اضطراری بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران هستند.



روزنامه آلمانی"زوددویچه سایتونگ" نیز در تحلیلی به قلم "رودولف چیملی" در مطلبی به بررسی عواقب بسته شدن تنگه مهم و استراتژیک هرمز توسط ایران به عنوان پاسخی به اقدامات خصمانه غرب علیه کشورمان پرداخته و در این زمینه به کشورهای غربی هشدار داد.



در این میان پنتاگون تلاش کرد تا روابط واشنگتن-تهران را عادی نشان دهد و "جرج لیتل" سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون 21 دی ماه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: تنش در روابط واشنگتن-تهران کاهش یافته است.



"جانکربی" دیگر سخنگوی پنتاگون نیز اعزام دو ناو هواپیمابر به آبهای خلیج فارس را بی ارتباط به تهدیدات ایران برای بستن تنگه هرمز دانست و تاکید کرد که این ناوها به حرکت خود ادامه خواهند داد.



در میان این نگرانی ها روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته در مطلبی به نقل از چند مقام آمریکایی که خواست نامشان فاش نشود، ادعا کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به "آیت الله علی خامنه ای" رهبر معظم انقلاب در اظهاراتی که نشان دهنده نگرانی ایالات متحده از پیامدهای بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی به ویژه غرب بود، از ایران خواست تا این تهدید را عملی نکند.



البته هنوز مقامات ایران ارسال این نامه را تایید نکرده اند.

بر اساس گزارش ادعایی نیویورک تایمز، اوباما در این نامه که از طریق کانال های امنیتی به ایران ارسال شده و نشان دهنده هراس غرب از عملی شدن تهدید تهران برای انسداد تنگه هرمز است، در موضعی ماجراجویانه ادعا کرده ایران با عملی کردن این تهدید از خط قرمزهای موجود عبور می کند و این اقدام پاسخ ایالات متحده را به همراه دارد.



"پاتریک کلاوسن" معاون مرکز تحقیقات "موسسه سیاست خاور نزدیک" واشنگتن" در گفتگو با بخش خبری یاهو تاکید کرد اوباما در پی آن بود که فردی مورد اعتماد ایرانی ها این نامه را به رهبر انقلاب منتقل کند و این نامه در جریان سفر دو روزه "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه به تهران منتقل شد.



نگرانی آمریکایی ها درباره عملی شدن تهدید ایران درباره انسداد تنگه هرمز پس از "سرنگونی" و دراختیار گرفتن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در روز یکشنبه (۴ دسامبر/۱۳ آذر) افزایش یافته که حریم هوایی شرق ایران را نقض کرده بود.



اظهارات مقامات آمریکایی درحالیست که مقامات ایرانی انسداد تنگه هرمز را حق مسلم خود برای مقابله با تهدید دشمنان می دانند و عواقب آن را مورد توجه کشورهایی می دانند که همواره با بزرگ نمایی و دروغگویی به خصوص درباره برنامه هسته ای ایران، اهداف ماجراجویانه خود را پیگیری می کنند.