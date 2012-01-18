سیدحسین مجتبوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعاونی های حمل و نقل کشور بنگاه های اقتصادی هستند، گفت: چندسالی است که تعاونی ها برای دستیابی به منابع درآمدی جدید چالش هایی را داشته اند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور، اظهار داشت: بخشی از تلاش برای دستیابی به سهم 25 درصد تعاونی ها در اقتصاد ملی که بر اساس قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است، از طریق واگذاری ها به تعاونی ها حاصل خواهد شد.

مجتبوی در ارتباط با اقداماتی که اخیرا توسط اتحادیه های حمل و نقل تعاونی کشور برای انجام واردات خودروهای چینی ون و مینی ون صورت گرفته است، تاکید کرد: در این زمینه بحث هایی مطرح شده و قراردادهایی نیز منعقد شد که نهایتا منجر به انجام واردات این خودروها به کشور شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اعلام اینکه تاکنون 60 تا 70 دستگاه ون و مینی ون از کشور چین برای بکارگیری در بخش حمل و نقل توسط تعاونی ها وارد کشور شده است، بیان داشت: البته متاسفانه برخی مداخلات و مانع تراشی ها نیز در این زمینه وجود دارد که باعث ایجاد مانع برای انجام کامل واردات خودروهای حمل و نقل عمومی می شود.

وی ادامه داد: یک سوال مطرح است و آن هم اینکه چگونه برخی از اشخاص حقیقی می توانند خودروهای حمل و نقل عمومی وارد کشور کنند و تعاونی ها نمی توانند؟ در صورتی که خود تعاونگران سرمایه گذار انجام واردات خودروها هستند اما اقدامات در این بخش به چالش کشیده می شود.

به گفته مجتبوی، هم اکنون 350هزار نفر در بخش حمل و نقل تعاون شاغل هستند و با استفاده از رانندگان کمکی در این حوزه چیزی حدود 500 هزار اشتغال تعاونی در حمل و نقل ایجاد شده در صورتی که دولت برای ایجاد 1 فرصت شغلی میلیون ها تومان هزینه صرف می کند و همیشه با مشکل مواجه است.