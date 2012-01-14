دین مناسب ترین منبع تغذیه معنوی و روحانی هنر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی افزود: هنر مبادی و اصول و ارزشهای خویش را از جهان بینی و فرهنگ حاکم بر جامعه و یا به عبارتی از عقاید و باورهای هنرمند می گیرد و دین با جامعیت خویش و با تسلطی که بر جسم و روح انسان دارد، مناسبترین منبع تغذیه معنوی و روحانی هنر است.

وی اضافه کرد: دین هنر را هدایت می کند تا آنچه را که سعادت بشر متضمن آن است به شیوه ای مناسب و جذاب بیان شود و آن را به سمت ایجاد آثاری رهبری می کند که بتواند روح انسان را تعالی بخشیده و جسم او را در حالت ثابت و تابع روح وی و بدون تهییجهای کاذب نگهدارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس رابطه دین و هنر را دوسویه دانست و گفت: هنر نیز با تکیه بر مبانی دین، زمینه و فضای مناسب رشد و کمال انسان را فراهم می کند و در واقع، با الهام از اصول و باطن دین قادر به ایجاد فضایی می شود که انسان به باطن اشیاء و مفاهیم متوجه شود.

وی اولین ویژگی ایجاد این فضادر هنر را عاری شدن از هر توجه به غیر خدا دانست و گفت: این فضا حضور قلب هنرمند مؤمن را تضمین و تقویت می کند.

عالیشوندی تصریح کرد: هنر و به ویژه هنر دینی در دوران حاضر، در مرتفع کردن مشکلات انسان امروز، در تعدیل مادیت حیات و در لطافت بخشیدن به زندگی در قابل تحمل نمودن دنیای ماده، نقشی شایان توجه ایفا می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: به عکس دنیای امروز که هنر را یا در گوشه موزه ها و نمایشگاهها می جوید، و یا آن را موضوعی تفننی می انگارد که در هر دو صورت وسیله ای برای گذراندن اوقات فراغت است، در گذشته هنر در متن زندگی و با هر فعالیتی جاری بوده، و در واقع به مثابه معنا و روح ساخته های انسان جلوه می کرد.

وی گفت:علت این دوگانگی را نیز در نحوه نگرش انسانها به عالم هستی و فعالیتهایشان می توان دید که زندگی و مشی انسان امروز را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس ادامه داد: بی تردید بارزترین آرمان انسان، تعالی و کمال یافتن و وصول به مکانی است که جهانبینی انسان به عنوان اوج ونهایت حیات برای او تعریف می کند که البته این آرمان در جهانبینی ها و جوامع و فرهنگهای مختلف هم ویژگیها و مختصات متفاوتی را دارا هستند.

وی گفت: هنر یکی از زمینه هایی است که انسان در طول تاریخ در جهت بیان آرمانهای خویش و همچنین در راه وصول به آن آرمانها از آن بهره گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: هنر با عنایت به جهانبینی و تفکر انسان و زمان و مکان زیست او و همچنین اهداف و آرمانهایش جلوه های گوناگونی داشته و از تمرکز بر معنویت و روحانیت و ذکر نکات روحانی گرفته تا توجه بر مادّیت صرف در نوسان بوده است.

عالیشوندی اذعان داشت: تقلید در هنر از موجودیتی که خود فاقد ارزش و اصالت است مردود است و در واقع این مهم نمایان می شود که باید با بهره گیری از ابزار و روش هایی که اصالتا در پاسخ به مشتهیات مادی انسان و یا تهییج آنها به وجود آمده اند هنرمندانه نیازهای روحی و معنوی انسان را از طریق هنر دینی پاسخگویی کرد.