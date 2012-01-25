سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با مهر در زمینه روند جذب سرمایه گذاری های خارجی برای اجرای پروژهای سد سازی در داخل و یا انعقاد تفاهم نامه با کشورهای خارجی برای اجرای طرح های مشترک برقابی با وجود برخی تحریم ها، گفت: نیروهای متخصص و ماهر ما نشان دادند که ایجاد محدودیت ها در جذب سرمایه های خارجی و تحریم نمی تواند مانعی برای اجرای طرح ها و پروژه ها باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اظهار داشت: از سویی امروز شاهد هستیم که شرکت های فعال در داخل خود آن کشورهایی که به دنبال ایجاد تحریم در کشور ما هستند نیز جزو ناراضیان اول این تحریم ها هستند.

رضازاده خاطر نشان کرد: چند وقت پیش در آب نیرو همایشی برگزار شد که چندین شرکت از کشورهای مهم اروپایی آمدند و محصولات خود را عرضه کردند و از حدود 100 شرکت مختلف ایرانی نیز بودند که از این طریق مذاکراتی نیز بیان آنها انجام شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، حضور قابل توجه شرکت های خارجی در همایش ها و نمایشگاه های داخلی را نشان دهنده تمایل آنها به عرضه محصولاتشان در ایران و همکاری با شرکت های ایرانی دانست.

وی همچنین در زمینه وضعیت بودجه اجرای پروژه های نیرو در کشور و لزوم تقویت این اعتبارات و منابع، گفت: در چند سناریو بودجه سال آینده را به وزارت نیرو و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کردیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، اظهار داشت: البته برای بودجه سقف تعیین می شود ولی اگر پیشنهادات ارائه شده در دولت و مجلس اصلاح نشود، احتمال دارد برخی پیگیری ها در این زمینه به نتیجه برسد و یک مقدار منابع بخش آب و نیرو افزایش یابد.