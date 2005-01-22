نشست طلاب و مديران حوزه علميه بناب برگزار شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، در نشست مشترك طلاب و مديران حوزه علميه بناب كه مانند هر سال، همزمان با برگزاري اردوي طلاب حوزه علميه حضرت ولي عصر (عج ) بناب در قم برگزار شد، چهارصد نفر از فارغ التحصيلان ادوار گذشته با مدير و مسؤولان اين حوزه ديدار و گفت وگو كردند.
حجت الاسلام باقري بنابي در اين نشست بر ضرورت رعايت زيّ طلبگي در همه مراحل زندگي تأكيد كرد. همچنين اعضاي هيئت امناي صندوق قرض الحسنه نيز معرفي شدند.
حوزه علميه بناب در استان آذربايجان شرقي با سابقه اي 25 ساله بيش از 400 برادر و 600 خواهر طلبه دارد.
جلسه مشترك فارغ التحصيلان ادوار مختلف حوزه علميه بناب با مدير، مسؤولان و طلاب فعلي اين حوزه روز گذشته برگزار شد.
به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، در نشست مشترك طلاب و مديران حوزه علميه بناب كه مانند هر سال، همزمان با برگزاري اردوي طلاب حوزه علميه حضرت ولي عصر (عج ) بناب در قم برگزار شد، چهارصد نفر از فارغ التحصيلان ادوار گذشته با مدير و مسؤولان اين حوزه ديدار و گفت وگو كردند.
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