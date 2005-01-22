نشست طلاب و مديران حوزه علميه بناب برگزار شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، در نشست مشترك طلاب و مديران حوزه علميه بناب كه مانند هر سال، همزمان با برگزاري اردوي طلاب حوزه علميه حضرت ولي عصر (عج ) بناب در قم برگزار ‌شد، چهارصد نفر از فارغ ‌التحصيلان ادوار گذشته با مدير و مسؤولان اين حوزه ديدار و گفت‌ وگو كردند .



حجت الاسلام باقري بنابي در اين نشست بر ضرورت رعايت زيّ طلبگي در همه مراحل زندگي تأكيد كرد. همچنين اعضاي هيئت امناي صندوق قرض‌ الحسنه نيز معرفي شدند .



حوزه علميه‌ بناب در استان آذربايجان شرقي با سابقه ‌اي 25 ساله بيش از 400 برادر و 600 خواهر طلبه دارد .