فداکاریهای امام حسین (ع) در زنده نگهداشتن اسلام منحصر به فرد است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرامیداشت روز عاشورا و اربعین، درحقیقت تلاشی برای زنده نگهداشتن دین اسلام و مبارزه با دشمنان دین و معنویت است.

وی اظهارداشت: دشمنان اسلام با به شهادت رساندن امام حسین (ع) قصد نابود کردن دین اسلام را داشتند، دشمنان امام حسین (ع) تلاش کردند تا حادثه کربلا به کلی فراموش شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: شیعیان نیز برای مقابله با دشمنان از هر مناسبتی برای احیای حادثه کربلا استفاده می کردند، یکی از این مناسبتها حادثه روز اربعین است.

وی با بیان اینکه کربلا شگفت ترین و ژرف ترین حادثه عالم است که تاریخ تاکنون به چشم خود دیده است، افزود: هرگز اسراراین حادثه تمام شدنی نیست.

یاری تاکید کرد: امام حسین (ع) برای ارزشهای اسلامی قیام کرد تا مردم را از جهالت و پستی نجات دهد.

وی همچنین یادآورشد: نهضت امام حسین (ع) آثار و تایج بزرگی در جامعه اسلامی بر جای گذاشت که از جمله، رسوا ساختن هیئت حاکمه وقت بود چون بنی امیه به حکومت خود رنگ دینی می داد و برای تثبیت موقعیت خود در جامعه می کوشید ولی قیام و شهادت امام حسین(ع) بزرگترین ضربه بر پیکر این حکومت ناپاک وارد آورد.