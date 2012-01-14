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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

آخرین اخبار امنیتی عراق/

شهادت 53 زائر در روز اربعین/ انفجار تروریستی علیه عزاداران در موصل

شهادت 53 زائر در روز اربعین/ انفجار تروریستی علیه عزاداران در موصل

شهادت 53 زائر شیعه در روز اربعین حسینی و انفجار تروریستی علیه عزاداران در شهر موصل از آخرین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع پلیس بصره اظهار داشت: آمار تلفات انفجار انتحاری در بصره به 190 شهید و زخمی افزایش یافت.

این منبع افزود: آخرین آمار حاکی از آن است که انفجار انتحاری صبح امروز در مسجد جامع بصره که زائران شیعه را هدف قرار داده بود تاکنون منجر به شهادت 53 نفر و زخمی شدن 137 تن دیگر شده است.

بنا بر اعلام منابع امنیتی و بیمارستانی عراق تلفات این انفجار رو به افزایش است و حال بسیاری از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

گفتنی است مسجد جامع بصره در منطقه الزبیر واقع در بصره دومین مسجدی است که پس از مسجد النبی در شهر مدینه منوره و خارج از عربستان سعودی در صدر اسلام بنا شد.

حضرت علی (ع) در سال 36 هجری در جریان جنگ جمل در این مسجد نماز خواند. شیعیان عراق در مناسبت های مختلف مذهبی با پای پیاده راهی این مسجد می شوند.

خبرگزاری آلمان نیز به نقل از پلیس عراق گزارش داد که یک بمب در مسیر زائران شیعه در راه مقام امام زین العابدین در شهر موصل منفجر شد که کشته شدن 3 نیروی پلیس و زخمی شدن 4 زائر شیعه را در پی داشت.

حملات تروریستی علیه زائران شیعه در حالی انجام می شود که نیروهای امنیتی عراق طرح های امنیتی ویژه ای را برای تامین امنیت زائران حسینی در روز اربعین آماده کرده اند.

کد مطلب 1509108

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