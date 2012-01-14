جشنواره "گیلانغرب در دفاع مقدس" به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر شنبه در آیین اختتامیه اولین جشنواره گیلانغرب در دفاع مقدس از 52 نفر از برگزیدگان تقدیر شد.

در این جشنواره 672 در رشته های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیئت داوران از 52 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

در پایان این جشنواره در بخش شعر فارسی کلاسیک آثار شهرستانهای کرمانشاه و ایلام، در بخش شعر فارسی و آزاد آثار شهرستانهای گیلانغرب، سرپل ذهاب، و درود لرستان، در بخش شعر کردی آثار گیلانغرب و صحنه، در بخش مقاله ایلام، کرمانشاه و گیلانغرب و در بخش داستان سقز، قروه و سنندج، در بخش خاطره نویسی بهار همدان، قصرشیرین، بروجرد و گیلانغرب و سرپل ذهاب، در بخش خوشنویسی نستعلیق کردستان، همدان و لرستان رتبه های برتر را کسب کردند.

در بخش خوشنویسی نستعلیق شکسته دیوان دره ایلام و اسلام آباد، در بخش خط ثلث هرسین، در بخش گرافیک استانهای لرستان و همدان و در طراحی گیلانغرب، ایلام و در بخش نقاشی اسلام آباد غرب و گیلانغرب و در بخش نمایش ایلام رتبه های برتر را کسب کردند.

