12 مرکز اختلالات یادگیری در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان ندری در بازدید از مراکز اختلالات یادگیری خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر 12 مرکز اختلالات یادگیری در استان وجود دارد که با توجه به اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، گسترش این مراکز در استان تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر توجه ویژه به دانش آموزانی که مبتلا به مشکلات ویژه یادگیری در مدرسه هستند، گفت: در این راستا مسئولان مدرسه به ویژه معلمان دوره ابتدایی بیش از دیگران باید به پدیده مشکلات یادگیری آشنایی داشته و قادر به شناسایی این کودکان در کلاس خود باشند تا هر چه سریعتر تحت درمان قرار گیرند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: به این منظور کلاس ضمن خدمت برای معلمان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی توسط مدرسان اداره آموزش و پرورش استثنایی با هدف آشنایی با دانش آموزانی که اختلال یادگیری دارند، برگزار می شود.