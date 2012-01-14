برگزاری همایش کارآفرینی فرهنگی برای نخستین بار در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده در نشستی که با معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان فارس به منظور تعامل هرچه بیشتر در زمینه های مختلف صورت گرفت، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی از قدیم الایام جزو پیشکسوتان حوزه علم و فرهنگ بوده و این موضوع ضرورت همکاری و تعامل را دوصد چندان می کند.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی در حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز، بر لزوم مدیریت دانش به عنوان یکی از مدلهای مدیریت شهری دانایی محور در فعالیتها تاکید کرد.

فرخ زاده با تاکید بر اینکه در حالیکه می توانیم قطب تولید محصولات و خدمات فرهنگی و اجتماعی جنوب کشور باشیم، باید در فعالیتهای فرهنگی با تکیه بر توان، خلاقیت و اخلاص موجود از حالت تکدی گری و کمیته امدادی فاصله بگیریم، از برگزاری همایش کاربردی کارآفرینی فرهنگی توسط حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برای نخستین بار در جنوب کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز از پیشنهاد جهاد دانشگاهی در زمینه مرکز مشاوره مدیریت انرژی برای وسایل در حال استفاده در منازل در قالب راه اندازی مرکز مشاوره چگونگی خرید اقلام الکتریکی و اجرای واقعی اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی اعلام آمادگی کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و نشاط عمومی آمادگی همکاری با جهاد دانشگاهی را داریم.

فرخ زاده همچنین با اشاره به تدارک باغی با کاربری آموزشی به منظور استفاده در زمینه پرورش گیاهان دارویی گفت: قصد داریم در این باغ علاوه بر ایجاد جاذبه های طبیعی آموزشهایی در زمینه آشنایی با گیاهان دارویی در راستای کاهش مصرف دارو، آشنایی با خواص گیاهان طبیعی، جذابیت گردشگری و توریست حوزه صادرات گیاهان دارویی به شهروندان ارایه دهیم.

وی با تاکید بر لزوم آموزش گیاهان دارویی، بیان کرد: ایران با 75 میلیون نفر جمعیت سه برابر کشور چین دارو مصرف می کند که در زمینه مقابله با این پدیده می خواهیم مردم را با عطاریها آشتی دهیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز از احداث بوستانی خانوادگی به منظور استفاده شهروندان از خدمات آموزشی و تفریحی توامان خبر داد و گفت: خانواده های شیرازی برای حضور در این بوستان از قبل ثبت نام شده و ضمن استفاده از محیط طبیعی و زیبای باغ، از خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه های مختلف برای بزرگسالان و کودکان که در این باغ ارائه می شود ، استفاده می کنند.

فرخ زاده بر ضرورت شناسایی خرده فرهنگها در مناطق 9 گانه شیراز تاکید کرد وبا اشاره به نرخ مهاجر پذیری بی رویه و وجود خرده فرهنگهای متعدد، تصریح کرد: نباید کسی در شهر باشد که قوانین به ویژه قوانین شهروندی را نادیده بگیرد و این ضرورت شهروندی علاوه بر شهرنشینی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خلاقیت با دنیایی از معانی کارآفرینی ارتباط دارد، بیان کرد: در حوزه خلاقیت باید تکنیکها را با ابزار به صورت عملی به شهروندان آموزش دهیم وگرنه صرف به کار بردن الفاظ تلاش، کار و خلاقیت، مشکلی را حل نمی کند.

فرخ زاده در ادامه به تشریح عملکرد و وظایف حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز پرداخت و گفت: حوزه معاونت و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با دارا بودن 50 مرکز در سطح شهر و همچنین از لحاظ تعداد پرسنل، بزرگترین حوزه شهرداری از نظر کمیت است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیرازبا بیان اینکه به توانمندسازی کارکنان اعتقاد قلبی دارم، اظهار داشت: آموزش سرمایه گذاری است و هرچه کارکنان بیشتر با آموزش درگیر شوند، باعث پیشرفت مجموعه و شهر می شود.

فرخ زاده با بیان اینکه نیاز است که کارهایی متناسب با ذائقه مردم انجام شود، خطاب به حاضران در این نشست اظهار داشت: در کنار یکدیگر کارهای فاخری می توانیم انجام دهیم که در شان مردم شیراز باشد.

در ادامه این جلسه معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس با استقبال از راه اندازی باغ پرورش گیاهان دارویی، گفت: مرکز پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی جزو پیشگامان عرصه گیاهان دارویی است.

اشرف شجاعی همچنین در زمینه انعقاد تفاهم نامه به منظور گسترش تعاملات و مشارکت در حوزه های مختلف اعلام آمادگی کرد و گفت: برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل و شهروندان فعال در فرهنگسراهای شهرداری آمادگی داریم.