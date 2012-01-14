آسیب های اجتماعی شهر کرمانشاه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر تیموری گفت: ظهر شنبه در کارگروه تخصصی با حضور صاحب نظران مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی سطح شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه افزود: در این جلسه تاکید شد برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی باید با دعوت از صاحبنظران و متخصصان رشته های مختلف ابتدا باید مشکلات و مسائل شهری را شناسایی کرد، سپس برای آنها برنامه ریزی مناسب کرد.

تیموری تصریح کرد: در تلاش هستیم این جلسات به صورت مستمر برگزار شود.

وی در پایان افزود: لازم است چند موضوع در دستور کار قرار گیرد از جمله این موضوعات موضوع جنگ نرم، خانواده و جوانان و باورهای دینی جامعه است که نیاز است در این خصوص برای آنها برنامه ریزی مناسب انجام دهیم.

