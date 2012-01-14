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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

قصرشیرین در اربعین حسینی سیاه پوش شد

قصرشیرین در اربعین حسینی سیاه پوش شد

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: همزمان با دیگر نقاط استان کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین نیز در عزای شهدای کربلای حسینی در روز اربعین سیاه پوش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن قصرشیرین، روز اربعین با حضور در مسجد جامع این شهرستان در ماتم امام حسین(ع) و یاران باوفایش به عزاداری پرداختند.

این مراسم از شب گذشته آغاز شده و تا امشب نیز در مسجد جامع قصرشیرین برای دوستداران اهل بین و امامت برپا خواهد بود.

صبح اربعین نیز مردم شهیدپرور قصرشیرین با تشکیل دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی با حضور در سطح خیابانهای قصرشیرین ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

تشکیل ایستگاههای صلواتی، توزیع و پخش نذر در منازل و هیئت های مذهبی، گوشه ای ازعزاداریهای مردم شهرستان مرزی قصرشیرین در این روز بزرگ است.

گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز همزمان با شهرستان قصرشیرین، امروز به اقامه عزای امام حسین و یاران باوفایش پرداختند.
 

کد مطلب 1509126

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