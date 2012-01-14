قصرشیرین در اربعین حسینی سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن قصرشیرین، روز اربعین با حضور در مسجد جامع این شهرستان در ماتم امام حسین(ع) و یاران باوفایش به عزاداری پرداختند.

این مراسم از شب گذشته آغاز شده و تا امشب نیز در مسجد جامع قصرشیرین برای دوستداران اهل بین و امامت برپا خواهد بود.

صبح اربعین نیز مردم شهیدپرور قصرشیرین با تشکیل دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی با حضور در سطح خیابانهای قصرشیرین ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

تشکیل ایستگاههای صلواتی، توزیع و پخش نذر در منازل و هیئت های مذهبی، گوشه ای ازعزاداریهای مردم شهرستان مرزی قصرشیرین در این روز بزرگ است.

گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز همزمان با شهرستان قصرشیرین، امروز به اقامه عزای امام حسین و یاران باوفایش پرداختند.

