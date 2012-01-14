ریشه نظام آموزش و پرورش نیاز به زلال شدن دارد

علی باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش در رشد علمی و فکری انسانها نقش اساسی دارد و با کمک به افراد در تشخیص موقعیت خود مسیر زندگی او را برای تحقق حیات طیبه پیش می برد.

وی افزود: در سال 85 صاحب نظران با بررسی این موضوع که آیا نظام آموزش و پرورش ما پاسخگوی این نظام فکری است دریافتند ریشه این نظام زلال و مبتنی بر زلال احکام نیست و باید اصلاح شود.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش در اثر مطالعه و بررسی های مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برخاسته از آموزه های دینی و با ظرفیتهای قابل توجه تدوین شد.

باقر زاده عنوان کرد: این سند کمک می کند که نظام آموزش و پرورش با ارزش شناسی و اهمیت به حیات دانش آموز به جلو حرکت کند که یکی از آنها هماهنگ ساختن فضای آموزش با ساختار است.

وی تدوین برنامه درسی ملی در قالب طرح 3-3-6 را از دیگر برنامه های تحول تعلیم و تربیت در سیستم اموزش و پرورش نام برد و افزود: دوره شش سال ابتدایی سبب رشد شخصیت دانش آموز شده و موضوع افت تحصیلی که در پایه راهنمایی زیاد بود کاهش می دهد.

به گفته این مسئول، امروز آموزش و پرورش به سمتی حرکت می کند که با افزایش کیفیت آموزش، دانش آموزان را به سطحی برساند که همه آنها صلاحیت تحصیل در دانشگاه را داشته باشند.

رئیس سازمان نهصت سواد آموزی کشور همچنین با اشاره به وضیعت سواد آموزی در کشور اعلام کرد: در حال حاضر 92 درصد از افراد 10 الی 49 ساله کشور باسواد هستند و انتظار می رود در سرشماری جدید این رقم بالا باشد.

عدم استفاده از آموزشیار در دو سال آینده



به گفته باقر زاده در طرح جدید آموزش و پرورش از تمامی پتانسیلها حتی از اعضای باسواد خانواده ها برای ریشه کن کردن بیسوادی استفاده می شود طوریکه در دو سال آینده جمعیت فعال آموزشیار وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته و امسال بیشتر آموزشیاران جذب آموزش و پرورش شدند، اعلام کرد: عده محدودی نیز که به هر دلیلی از آزمون جذب بازمانده اند در سال آینده تعیین تکلیف می شوند.

به گفته وی در سرشماری سال 85 حدود 90 درصد از جمعیت 10 الی 49 سال استان اردبیل اظهار با سوادی کرده اند و انتظار می رود این آمار در سالجاری به 95 درصد برسد.

باقر زاده افزود: در حال حاضر یک هزار و 100 آموزشیار در اردبیل برای 40 هزار بی سواد استان آموزش می دهند.