قیام امام حسین(ع) تا همیشه تاریخ راه واقعی را معین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر شنبه در مراسم عزاداری اربعین حسینی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برپا شد، با اشاره به تاثیر قیام امام حسین(ع) بر اسلام، گفت: قیام امام حسین (ع) یک ماجرا و یا اتفاق نیست بلکه نهضتی است که تا همیشه تاریخ برای آزادیخواهان جهان راه درست و واقعی را معین کرده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، تاکید کرد: پروژه نور بین‌الحرمین در کربلای معلی با 400 میلیون تومان هزینه‌، ساخت درب باب‌الراس حرم مطهر حضرت سیدالشهدا با هزینه 130 میلیون تومان و طلا‌کاری گنبد مطهر امام موسی کاظم (ع) به تعداد یک‌هزار خشت طلا به قیمت هر کدام 250هزار تومان‌ از جمله فعالیتهای ستاد عتبات استان بوده است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه افزود: مشارکت در پروژه دارالضیافه مجتمع حرم سید الشهدا (ع) به میزان 122 میلیون تومان، ساخت سه عدد درب حرم مطهر امام حسین (ع) به میزان 210 میلیون تومان، مشارکت در پروژه‌های دارالشفای حضرت سیدالشهدا (ع) به قیمت 20 میلیون تومان را از اهم فعالیت‌های عمرانی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه عنوان کرد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: مشارکت در مطلا ساختن گنبد مطهر امیر‌المومنین (ع) به میزان 12 هزار خشت، بازسازی حرمین شریفین عسکریین (ع)، ساخت صحن مطهر حضرت زهرا (س) و حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (ع) و تقبل و تهیه وسایل آشپزخانه حرمین شریفین عسکریین (ع) از پروژه‌های در دست اجرای ستاد است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان گفت: استان در سمینار منطقه‌ای که با حضور استانهای همدان‌، ایلام‌، کردستان‌ و لرستان‌ در شهرستان ملایر برگزار شد، رتبه اول را از لحاظ مشارکت مردمی‌، مسائل فرهنگی و بازسازی عتبات عالیات کسب کرد.