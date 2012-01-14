به گزارش خبرنگار اعزامی مهر در کربلا صبح شنبه حجت الاسلام صدیقی با حضور در محل بعثه مقام معظم رهبری زیارت اربعین را به جا آورد.

امام جمعه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت اربعین حسینی گفت: دشمن در جدال بی سابقه ای با کاروان حسین(ع) دین و آخرتش را به قیمت کمی فروخت و خون پاک ترین پاکان عالم را روی زمین ریخت و فرزندان معصومش را قتل عام کرد.

وی افزود: در حالی که یزید و آل یزید بر این تفکر بودند که مانع حکومتشان برای همیشه از میان برداشته شده است با خطبه قرای زینب کبری (س) و حضرت زین العابدین (ع) مواجه شدند که این پیروزی را در کام یزیدیان به جزا تبدیل کرد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به حضور جبر ابن انصاری به عنوان اولین زائر کربلای حسینی در روز اربعین گفت: حضور جابر و بعد از آن حضور زینب کبری (س) در روز اربعین حسینی بر مزار حسین ابن علی(ع) آغاز شکوفایی و پیروزی و رشد خون امام حسین(ع) بود که عالمیان دریافتند که شهید نمرده و باید به زیارت آن رفت.

حجت الاسلام صدیقی اظهار داشت: از نظر تحلیلی اربعین حسینی عقب نشینی سنگین دشمنان اسلام و اعلام شکست ننگین بنی امیه و جاودانگی سید الشهدا بود که پرچم این پیروزی را جابر ابن انصاری برافراشت.

امام جمعه تهران با اشاره به 5 شاخصه ظاهری مسلمان به نقل از امام حسن عسگری(ع) گفت: بلند گفتن کلمه بسم الله، پیشانی بر خاک ساییدن در پیشگاه خدا، 51 رکعت خواندن نماز واجب و مستحبی، انگشتر عقیق بر دست راست کردن و زیارت اربعین از مهمترین شاخصه های مسلمان واقعی است.