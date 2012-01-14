به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی هندبال جوانان ایران به صورت شبانه‌روزی و به مدت یک هفته تا ششم بهمن‌ماه در خرم‌آباد برپا خواهد بود.

در این اردو 30 نفر از اعضای تیم ملی هندبال به همراه سرمربی لرستانی این تیم، مربی و کادر مسابقات و نیز نماینده فدراسیون هندبال حضور دارند. چهار ورزشکار لرستانی نیز این تیم را همراهی می‌کنند.

برای برپایی اردوی یک هفته‌ای تیم ملی هندبال در خرم‌آباد، اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان و نیز سازمان آموزش و پرورش و هیئت هندبال استان همکاری دارند.

جوانان هندبالیست شرکت کننده در این اردو که عمده آنها دانش آموزان مقطع متوسطه هستند زیر نظر عزت الله رزمگر سرمربی لرستانی این تیم در مدت حضور در خرم‌آباد ضمن برگزاری تمرینات آموزش‌های لازم را برای حضور در مسابقات برون مرزی می‌بینند.