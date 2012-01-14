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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

سهرابی خبر داد:

سه هزار دانشجوی پیام نور لرستان متقاضی وام هستند/ اعتبارات پاسخگو نیست

سه هزار دانشجوی پیام نور لرستان متقاضی وام هستند/ اعتبارات پاسخگو نیست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌نور لرستان گفت: سه هزار نفر متقاضی استفاده از وام کمک هزینه تحصیل در دانشگاه پیام‌نور لرستان وجود دارد که اعتبارات تخصیص یافته پاسخگوی آنها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان سهرابی در این رابطه اظهار داشت: در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 تنها یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای پرداخت وام دانشجویی به این دانشگاه اختصاص یافته بود.

وی ادامه داد: با تقسیم این اعتبار توانستیم به 800 نفر و به ازای هر دانشجو یک میلیون و 500 هزار ریال وام کمک هزینه تحصیل اختصاص دهیم.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور لرستان بر ضرورت افزایش اعتبارات وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان این دانشگاه با توجه به محرومیتهای ملموس در استان تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که ضمن افزایش این وام از یک میلیون و 500 هزار ریال به سه میلیون ریال، کل اعتبار در نیمسال دوم سال تحصیلی تا سقف 10 میلیارد ریال افزایش یابد.

سهرابی یادآور شد: در حال حاضر حدود 40 هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که حدود سه هزار نفر از آنها متقاضی دریافت وام کمک هزینه تحصیل هستند.

کد مطلب 1509142

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