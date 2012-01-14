سه هزار دانشجوی پیام نور لرستان متقاضی وام هستند/ اعتبارات پاسخگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان سهرابی در این رابطه اظهار داشت: در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 تنها یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای پرداخت وام دانشجویی به این دانشگاه اختصاص یافته بود.

وی ادامه داد: با تقسیم این اعتبار توانستیم به 800 نفر و به ازای هر دانشجو یک میلیون و 500 هزار ریال وام کمک هزینه تحصیل اختصاص دهیم.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور لرستان بر ضرورت افزایش اعتبارات وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان این دانشگاه با توجه به محرومیتهای ملموس در استان تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که ضمن افزایش این وام از یک میلیون و 500 هزار ریال به سه میلیون ریال، کل اعتبار در نیمسال دوم سال تحصیلی تا سقف 10 میلیارد ریال افزایش یابد.

سهرابی یادآور شد: در حال حاضر حدود 40 هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که حدود سه هزار نفر از آنها متقاضی دریافت وام کمک هزینه تحصیل هستند.