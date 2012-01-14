تضمینی برای قهرمانی استقلال وجود ندارد/هیچ تیمی شانس اول قهرمانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های نفت تهران - فولادخوزستان که بعدازظهر امروز شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد با بیان این مطلب افزود: رویارویی نفت و فولادخوزستان قطعا ‌یک تقابل خوب و دیدنی خواهد بود و البته محک جدی هم برای ما و هم تیم خوزستانی که از نفراتی جوان و جویای نام بهره می‌برد.

وی با اشاره به شرایط مطلوب تیمش به دنبال دو پیروزی اخیر مقابل مس کرمان و فجرسپاسی شیراز خاطرنشان کرد: این آمادگی را داریم که با توجه به بهره‌برداری از امتیاز میزبانی مقابل تیم فولاد که همانند ما در هفته‌های اخیر به دو پیروزی رسیده است به یک نتیجه مطلوب دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران به تمجید از تیم فولاد خوزستان پرداخت و گفت: تیم فولاد طی سه سال گشته با هدایت مجید جلالی در منطقه فوتبال‌خیز خوزستان نفراتی را به فوتبال ایران معرفی کرده است که از این بابت باید عملکرد تیم فولاد را مورد ستایش قرار داد.

فرکی ضمن ابراز امیدواری از اینکه دو تیم فولادخوزستان و نفت تهران عصر یکشنبه یک بازی جذاب و دیدنی را به نمایش بگذارند، اظهار داشت: برخلاف سه بازی گذشته در لیگ برتر که مستحق شکست نبودیم، امیدواریم این بار با استفاده از شرایط میزبانی به نتیجه مطلوب دست یابیم.

وی در ادامه مهمترین هدف تیمش را ارائه بازی زیبا به همراه کسب نتیجه عنوان کرد و گفت: برای این بازی امیر خان محمدی جوان و ‌آینده‌دار را به علت محرومیت و پورعلی گنجی جوان را به علت مصدومیت در اختیار نداریم. به این دو بازیکن اضافه کنید حمید طاهری‌فرد را که روز جمعه از ناحیه بینی مصدوم شد و پزشکان تشخیص دادند از وجودش در بازی مقابل فولاد استفاده نکنیم.

سرمربی تیم نفت تهران در واکنش به این موضع که احتمال دارد در صورت لغزش تیم‌های مدعی نفت، تراکتورسازی و صبای قم استقلال با شکست مس کرمان خود را برای فرار به سوی قهرمانی آماده کند، گفت: من به این موضوع اعتقادی ندارم. استقلال حتی اگر بازی مقابل مس و دیدار بعدی خود را هم با برتری پشت سر بگذارد منطقی نیست که بگوییم این تیم خود را از صف مدعیان جدا کرده آن هم به این دلیل است که در لیگ امسال همه تیم‌ها شانس بالا کشیدن خود در جدول را دارند و هیچ تیمی شانس اول قهرمانی نیست.

وی با ابراز اطمینان از اینکه هیچ تضمینی برای قهرمانی استقلال وجود ندارد، افزود:‌ مطمئنم حتی کادرفنی استقلال هم به این نکته واقف است که هیچ تضمینی برای قهرمانی این تیم وجود ندارد. اطمینان دارم که شرایط تیم استقلال در هفته‌های آینده سخت‌تر خواهد شد چرا که این تیم علاوه بر از دست دادن مهر‌ه‌ای تاثیرگذار چون فرهاد مجیدی باید در سه جبهه لیگ، جام حذفی و مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا بجنگد.

فرکی خاطرنشان کرد: به شرایط دشوار رقابت در این سه عرصه اضافه کنید احتمال مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار را که باعث می‌شود تیمی چون استقلال برای خود حاشیه امنیتی قائل نشود.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در خصوص برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر گفت: فشردگی مسابقات لیگ برتر برای همه تیم‌ها تبعاتی دارد اما باید بپذیریم که این شرایط برای تمامی تیم‌ها یکسان است و باید به گونه‌ای با آن مواجه شویم که کار از این که هست سخت‌تر نشود. من به عنوان مربی تیم باید تمهیداتی را بیاندیشم که مشکلات به حداقل برسد.

وی خاطر نشان کرد: اینکه فقط بگوییم مشکل لیگ ما برگزاری فشرده مسابقات است به هیچ عنوان درست نیست بلکه مشکلات دیگری همچون زمین‌های نامناسب و ... وجود دارد که تیم‌ها را از اهداف خود دورتر می‌کند. در عین حال باید بپذیریم که برگزاری فشرده مسابقات لیگ برتر برای هرچه بهتر انجام شدن برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی است و همه باید دست به دست هم دهیم تا این تیم به جام جهانی برود.

دیدار تیم‌های نفت تهران و فولادخوزستان از هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد.