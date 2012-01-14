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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

ایمانی در گفتگو با مهر:

اربعین حسینی تابلوی عظیم عدالت خواهی است

اربعین حسینی تابلوی عظیم عدالت خواهی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: اربعین حسینی به عنوان تابلوی عظیم عدالت خواهی است که با حرکت ماندگار حضرت زینب (س) کامل تر شد.

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اربعین حسینی را شروعی برای شکفتن نهضت عاشورا دانست و افزود: اگر وجود مبارک امام سجاد ( ع ) و زینب کبری ( س ) و پیام رسانی آنان نبود، اثری از قیام حسینی نمی ماند.

وی اظهار داشت: واقعه تاریخی عاشورا درسها، نکات اخلاقی و اجتماعی زیادی برای جهانیان به ویژه مسلمانان در بر دارد که مهمترین آنها حفظ هوشیاری و بیداری مقابل نظام سلطه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: حضرت سید الشهدا (ع) با هدف زنده و پویا نگهداشتن این سنت حسنه و برای آگاهسازی مردم به اهمیت این موضوع، قیام کرد.

وی تاکید کرد:هم ‌اکنون مسلمانان باید از طریق تذکر لسانی، استفاده از ابزارهای روز و غیره به این وظیفه دینی خود عمل کنند.

ایمانی با بیان اینکه قشر جوان همواره باید نسبت به مسائل روز بیدار باشد و آگاهی این قشر بسیار موثر است، افزود: دشمنان قشر جوان کشور ایران اسلامی را مورد هدف قرار داده اند.

وی  اظهارداشت: استکبار جهانی سعی دارند با ایجاد انحراف در فکر و ذهن جوانان و نوجوانان ایران اسلامی و بی ‌هویت کردن آنها، نسبت به پیگیری و تحق اهداف و مطامع شوم خود در کشور اقدام کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: سرمایه‌ گذاری در حوزه فعالیتهای جوانان و نوجوانان با هدف شکوفایی استعدادها و بهره ‌مندی از ظرفیت و توانمندیهای این قشر پویا و فعال جامعه، یکی از اقدامات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی همچنین یادآورشد: نهضت حسینی نه تنها به مسلمانان بلکه برای همه جهانیان درس آزادی و آزادگی به دنبال دارد و بر این اساس باید از طریق مطالعه رویدادهای دهه اول محرم و بررسی چگونگی شکل گیری نهضت حسینی در راستای ایجاد تحول عمیق در وجود خود گامهای بلندی برداشت.

کد مطلب 1509147

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