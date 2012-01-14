اربعین حسینی تابلوی عظیم عدالت خواهی است

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اربعین حسینی را شروعی برای شکفتن نهضت عاشورا دانست و افزود: اگر وجود مبارک امام سجاد ( ع ) و زینب کبری ( س ) و پیام رسانی آنان نبود، اثری از قیام حسینی نمی ماند.

وی اظهار داشت: واقعه تاریخی عاشورا درسها، نکات اخلاقی و اجتماعی زیادی برای جهانیان به ویژه مسلمانان در بر دارد که مهمترین آنها حفظ هوشیاری و بیداری مقابل نظام سلطه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: حضرت سید الشهدا (ع) با هدف زنده و پویا نگهداشتن این سنت حسنه و برای آگاهسازی مردم به اهمیت این موضوع، قیام کرد.

وی تاکید کرد:هم ‌اکنون مسلمانان باید از طریق تذکر لسانی، استفاده از ابزارهای روز و غیره به این وظیفه دینی خود عمل کنند.

ایمانی با بیان اینکه قشر جوان همواره باید نسبت به مسائل روز بیدار باشد و آگاهی این قشر بسیار موثر است، افزود: دشمنان قشر جوان کشور ایران اسلامی را مورد هدف قرار داده اند.

وی اظهارداشت: استکبار جهانی سعی دارند با ایجاد انحراف در فکر و ذهن جوانان و نوجوانان ایران اسلامی و بی ‌هویت کردن آنها، نسبت به پیگیری و تحق اهداف و مطامع شوم خود در کشور اقدام کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: سرمایه‌ گذاری در حوزه فعالیتهای جوانان و نوجوانان با هدف شکوفایی استعدادها و بهره ‌مندی از ظرفیت و توانمندیهای این قشر پویا و فعال جامعه، یکی از اقدامات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی همچنین یادآورشد: نهضت حسینی نه تنها به مسلمانان بلکه برای همه جهانیان درس آزادی و آزادگی به دنبال دارد و بر این اساس باید از طریق مطالعه رویدادهای دهه اول محرم و بررسی چگونگی شکل گیری نهضت حسینی در راستای ایجاد تحول عمیق در وجود خود گامهای بلندی برداشت.