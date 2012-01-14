یک کشتی ایتالیایی در جزیره "جیجلیو" به گل نشست/ کشته و زخمی شدن 36 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "بی بی سی"، عصر جمعه بر اثر به گل نشستن یک کشتی تفریحی ایتالیایی حامل 4 هزار و 200 سرنشین در آب های ایتالیا که 290 متر طول دارد، 6 نفر کشته و 30 فرد دیگر زخمی شدند.

اگرچه علت این حادثه هنوز مشخص نشده، اما این کشتی بزرگ از رم عازم دریای مدیترانه بود که در حوالی جزیره "جیجلیو" به گل نشست و گفته می شود این حادثه در قرن بیست و یکم باورکردنی نیست.

نیروهای امداد و نجات به مکان حادثه رفته و در تلاش برای نجات قربانیان هستند. گفته می شود که مردم ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس در میان 3 هزار و 200 مسافر بوده و هزار خدمه نیز در این هواپیما حضور داشتند.