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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

با 4 هزار سرنشین؛

یک کشتی ایتالیایی در جزیره "جیجلیو" به گل نشست/ کشته و زخمی شدن 36 نفر

یک کشتی ایتالیایی در جزیره "جیجلیو" به گل نشست/ کشته و زخمی شدن 36 نفر

رسانه های خبری از کشته و زخمی شدن 36 نفر بر اثر به گل نشستن یک کشتی تفریحی حامل بیش از 4 هزار سرنشین در آب های ایتالیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "بی بی سی"، عصر جمعه بر اثر به گل نشستن یک کشتی تفریحی ایتالیایی حامل 4 هزار و 200 سرنشین در آب های ایتالیا که 290 متر طول دارد، 6 نفر کشته و 30 فرد دیگر زخمی شدند.

اگرچه علت این حادثه هنوز مشخص نشده، اما این کشتی بزرگ از رم عازم دریای مدیترانه بود که در حوالی جزیره "جیجلیو" به گل نشست و گفته می شود این حادثه در قرن بیست و یکم باورکردنی نیست.

نیروهای امداد و نجات به مکان حادثه رفته و در تلاش برای نجات قربانیان هستند. گفته می شود که مردم ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس در میان 3 هزار و 200 مسافر بوده و هزار خدمه نیز در این هواپیما حضور داشتند.

کد مطلب 1509167

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