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۲۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

خزاعی در گفتگو با مهر:

هیات داوران فجر از نام آوران سینمایند/ پنجم بهمن اسامی اعلام می‌شوند

هیات داوران فجر از نام آوران سینمایند/ پنجم بهمن اسامی اعلام می‌شوند

دبیر جشنواره فیلم فجر اعلام کرد: هیات داوران فیلم فجر از نام آوران و باسابقه های سینمای ایرانند و اسامی آنها تا پنجم بهمن منتشر خواهد شد.

محمد خزاعی؛ دبیر جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترکیب هیات داوران جشنواره فیلم فجر انتخاب شده اما هنوز اعلام نشده است. اخباری که تاکنون درباره این ترکیب منتشر شده از کانال روابط عمومی این جشنواره نبوده و در حد گمانه زنی است.

وی با رد صریح ترکیب مورد اشاره در این اخبار ادامه داد: امکان این که برخی از این افراد در ترکیب هیات داوران حضور داشته باشند وجود دارد اما ترکیب هایی که تاکنون از طریق رسانه ها حدس زده شده صحیح نیست.

خزاعی با تاکید دوباره بر این که اعضای هیات داوران از سینماگران شایسته، باسابقه و صاحب نام هستند افزود: ماهیت جشنواره فیلم فجر اقتضا می کند که بهترین ها از اهالی سینما آن را داوری کنند.

دبیر جشنواره سی ام فیلم فجر در پایان تاکید کرد که اسامی هیات داوران تا پنجم بهمن ماه و از طریق روابط عمومی فیلم فجر منتشر خواهد شد و هر خبر دیگری در این زمینه در حد گمانه زنی و حدس است.

کد مطلب 1509170

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